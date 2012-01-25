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شرطة تبوك تطيح بشخص أساء لرجال الأمن

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع

التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحًا ناريًا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الغبان": تم توقيفه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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شرطة تبوك تطيح بشخص أساء لرجال الأمن
سبق

صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع

التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحًا ناريًا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الغبان": تم توقيفه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
05:05 PM

شرطة تبوك تطيح بشخص أساء لرجال الأمن

اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع

التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحًا ناريًا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال "الغبان": تم توقيفه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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