رئيس هيئة الإحصاء: البطالة في السعودية في تناقص مستمر

قال: بطالة الإناث تشكّل 31.1 % وهي تعد التحدّي الأكبر لنا

كشف رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي؛ عن أن متوسط دخل الأسرة السعودية 14823 ريالاً والإنفاق الاستهلالي 14584 ريالاً، بينما الإنفاق العام 16125 ريالاً، ومتوسط دخل الفرد السعودي 7940 ريالاً.

ولفت خلال حديثه في برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ على قناة "روتانا خليجية"، أمس، إلى أن هذه الأرقام تعطي مؤشراً إلى أننا شعب استهلاكي ولا ندخر!! موضحاً أن مسح إنفاق ودخل الأسرة يعد من أهم المشاريع الإحصائية بعد التعداد السكاني؛ لأنه يحكي الواقعين الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

وأشار إلى أن عدد المساكن الجديدة المشغولة بسعوديين في الفترة من 2018 إلى 2019 هو 90 ألف مسكن، وأن 61.7 % من المساكن في ‫السعودية مملوكة لأسر سعودية، ونسبة المساكن "المسلح" ارتفعت من 51% إلى 53.31%.

ونفى علاقة التوطين الوهمي بمؤشرات الهيئة العامة للإحصاء "طالما أن الشخص يتسلّم أجراً، فهو يعد غير متعطل بغض النظر وهمياً أو غير وهمي".

وحول معدلات البطالة في السعودية أوضح التخيفي؛ أنها في تناقص مستمر، والمستهدف هو الوصول إلى 7% في 2030، ووصلنا اليوم إلى 12.3%.

‏ولفت إلى أن بطالة الذكور 6% بينما المتوسط في دول العشرين 5.6%، مشيراً إلى أن بطالة الإناث 31.1%، وهي التحدّي الأكبر بالنسبة لنا الذي يواجه سوق العمل.

وبيّن أن السعودية تستهدف زيادة عمر المواطن إلى سن 80 عاماً في 2030 بمنظومة الرعاية الصحية، واليوم وصلنا بالمواطن إلى سن 77، وهذا الرقم يُعلن لأول مرة.

وكشف عن أن إجمالي سكان المملكة 34.2 مليون؛ نسبة السعوديين منهم 61%، ولفت الى أن معدل النمو السكاني لدينا مرتفع جداً، ونحن رقم 2 في العالم بعد نيجيريا! مشيراً في هذا الصدد إلى "434 ألف مولود سعودي خلال سنة".

وقال: المملكة رقم 1 في نسبة الشباب والنمو السكاني وعدد المواليد في مجموعة الدول العشرين؛ موضحاً أن مؤشرات أسعار العقارات رصدت انخفاضاً في أسعار العقار السكني وأسعار العقار التجاري.

وعن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أنها كانت 20% في 2016، والمستهدف 35% في 2030، واليوم وصلنا إلى 28% من هذا الهدف.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي؛ الجاهزية للتعداد السكاني لعام 2020، وقال" لنا سنتان نرتب له"، مشيراً إلى أنه سيبدأ في 17 مارس المقبل.