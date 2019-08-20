الحديدة.. مليشيا الحوثي زرعت اللغم فانفجر في أحد قادتها ومرافقيه

واقعة جرت تفاصيلها بأطراف مديرية حيس جنوب المحافظة اليمنية

أصيب القيادي الحوثي عبدالله بطيلي بجروح بليغة الاثنين؛ إثر انفجار لغم أرضي زرعته عناصر المليشيا الإرهابية قرب الحديدة.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية بأن "بطيلي" أصيب مع عدد من مرافقيه بأطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأدى الانفجار إلى إصابة "بطيلي" بجروح بليغة، مع عدد من مرافقيه، وتم نقلهم إلى أحد مستشفيات مديرية الجراحي.