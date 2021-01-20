وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تأتي اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا الموقع في السعودية، وفقاً لقناة "الشرق".

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تبادل مصر وقطر مذكرتين رسميتيَّن اتفقت بموجبهما الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-20 أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تبادل مصر وقطر مذكرتين رسميتيَّن اتفقت بموجبهما الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية. وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تأتي اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا الموقع في السعودية، وفقاً لقناة "الشرق".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 03:00 PM

مصر وقطر تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية في إطار تنفيذ التزامات "بيان العلا"





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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن تبادل مصر وقطر مذكرتين رسميتيَّن اتفقت بموجبهما الدولتان على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تأتي اتصالاً بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المُتبادلة الواردة ببيان العُلا الموقع في السعودية، وفقاً لقناة "الشرق".