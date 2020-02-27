الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بكورونا

الرجل عائد من شمال إيطاليا وتم عزله عن أسرته

سجّلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) اليوم؛ قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

وأفادت هيئة الصحة الدنماركية بأنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه؛ لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.