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الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بكورونا

الرجل عائد من شمال إيطاليا وتم عزله عن أسرته

سجّلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) اليوم؛ قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

وأفادت هيئة الصحة الدنماركية بأنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه؛ لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

الدنمارك فيروس كورونا الجديد

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الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بكورونا
سبق

سجّلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) اليوم؛ قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

وأفادت هيئة الصحة الدنماركية بأنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه؛ لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:39 PM

الدنمارك تسجل أول حالة إصابة بكورونا

الرجل عائد من شمال إيطاليا وتم عزله عن أسرته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الدنمارك أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) اليوم؛ قائلةً إن المريض هو رجل عاد في وقت سابق هذا الأسبوع من شمال إيطاليا.

وأفادت هيئة الصحة الدنماركية بأنه تم إجراء الفحوص لكل من الرجل وزوجته وابنه؛ لكن النتائج أظهرت إصابة الرجل فقط بالفيروس حيث تم عزله.

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