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مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

بينهم مدير شرطة حلفا.. وسبب الحادث التقلبات الجوية

لقي خمسة مسؤولين سودانيين مصرعهم من جرّاء غرق عبّارة نيلية بمدينة وادي حلفا؛ أقصى شمال السودان.

ووفق "روسيا اليوم"، قامت فرق الإنقاذ بانتشال ستة أشخاص من العبّارة نفسها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين؛ لاستقبال وزير الداخلية، الذي يزور المعبر على الحدود السودانية - المصرية.

وأشارت إلى أن مَن كانوا موجودين على متن العبّارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصاً، بينهم مدير شرطة حلفا، والمدير التنفيذي، ومدير جهاز الأمن، وفرد من الاستخبارات.

وأكّدت وسائل الإعلام أن واقعة الغرق نجمت عن سوء الأحوال الجوية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد
سبق

لقي خمسة مسؤولين سودانيين مصرعهم من جرّاء غرق عبّارة نيلية بمدينة وادي حلفا؛ أقصى شمال السودان.

ووفق "روسيا اليوم"، قامت فرق الإنقاذ بانتشال ستة أشخاص من العبّارة نفسها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين؛ لاستقبال وزير الداخلية، الذي يزور المعبر على الحدود السودانية - المصرية.

وأشارت إلى أن مَن كانوا موجودين على متن العبّارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصاً، بينهم مدير شرطة حلفا، والمدير التنفيذي، ومدير جهاز الأمن، وفرد من الاستخبارات.

وأكّدت وسائل الإعلام أن واقعة الغرق نجمت عن سوء الأحوال الجوية.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:05 PM

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

بينهم مدير شرطة حلفا.. وسبب الحادث التقلبات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي خمسة مسؤولين سودانيين مصرعهم من جرّاء غرق عبّارة نيلية بمدينة وادي حلفا؛ أقصى شمال السودان.

ووفق "روسيا اليوم"، قامت فرق الإنقاذ بانتشال ستة أشخاص من العبّارة نفسها، كانوا في طريقهم إلى معبر أرقين؛ لاستقبال وزير الداخلية، الذي يزور المعبر على الحدود السودانية - المصرية.

وأشارت إلى أن مَن كانوا موجودين على متن العبّارة المنكوبة، قيادات في اللجنة الأمنية في منطقة حلفا، وعددهم 11 شخصاً، بينهم مدير شرطة حلفا، والمدير التنفيذي، ومدير جهاز الأمن، وفرد من الاستخبارات.

وأكّدت وسائل الإعلام أن واقعة الغرق نجمت عن سوء الأحوال الجوية.

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