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القادسية يتخطى التعاون ويقفز للمركز الثالث.. في جولة "رئاسة العشرين"

في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ضمن منافسات جولة " رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما تراجع التعاون للمركز التاسع على رصيده السابق 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم اجتهادات لاعب القادسية "اسبريا " لكن النهاية كانت سلبيه وتواجد حارس التعاون شيعان في المكان المناسب.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 تصدى القائم التعاوني لرأسية القدساوي رايس وليامز، لكن زميله اوروس فيتاس ومن كرة ثابتة أحرز الهدف الأول ووضع القادسية في المقدمة عند الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة رئاسة العشرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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القادسية يتخطى التعاون ويقفز للمركز الثالث.. في جولة "رئاسة العشرين"
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ضمن منافسات جولة " رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما تراجع التعاون للمركز التاسع على رصيده السابق 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم اجتهادات لاعب القادسية "اسبريا " لكن النهاية كانت سلبيه وتواجد حارس التعاون شيعان في المكان المناسب.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 تصدى القائم التعاوني لرأسية القدساوي رايس وليامز، لكن زميله اوروس فيتاس ومن كرة ثابتة أحرز الهدف الأول ووضع القادسية في المقدمة عند الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:13 PM

القادسية يتخطى التعاون ويقفز للمركز الثالث.. في جولة "رئاسة العشرين"

في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره التعاون بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

ضمن منافسات جولة " رئاسة العشرين " من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث فيما تراجع التعاون للمركز التاسع على رصيده السابق 4 نقاط.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم اجتهادات لاعب القادسية "اسبريا " لكن النهاية كانت سلبيه وتواجد حارس التعاون شيعان في المكان المناسب.

في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 52 تصدى القائم التعاوني لرأسية القدساوي رايس وليامز، لكن زميله اوروس فيتاس ومن كرة ثابتة أحرز الهدف الأول ووضع القادسية في المقدمة عند الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة.

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