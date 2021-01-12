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رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا

بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز: إن بلاده "تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد"؛ حيث سجلت جنوب إفريقيا اليوم، 17 ألفًا و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و339 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1.23 مليون إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 33 ألفًا و163 وفاة.

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رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا
سبق

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز: إن بلاده "تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد"؛ حيث سجلت جنوب إفريقيا اليوم، 17 ألفًا و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و339 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1.23 مليون إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 33 ألفًا و163 وفاة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:31 AM

رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا

بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوز: إن بلاده "تعيش أكثر مراحل وباء كورونا تدميرًا، خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة للفيروس داخل البلاد"؛ حيث سجلت جنوب إفريقيا اليوم، 17 ألفًا و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و339 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 1.23 مليون إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 33 ألفًا و163 وفاة.

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