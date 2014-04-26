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المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021

تستضيفها دولة قطر شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا

تشهد العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء غد الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة 1- 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

وسيتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الوفد السعودي في حفل مراسم سحب القرعة التي ستقام في دار الأوبرا بالحي الثقافي عند الساعة التاسعة مساءً.

ويضم الوفد الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، والمدير الفني إيرڤي رينارد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021
سبق

تشهد العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء غد الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة 1- 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

وسيتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الوفد السعودي في حفل مراسم سحب القرعة التي ستقام في دار الأوبرا بالحي الثقافي عند الساعة التاسعة مساءً.

ويضم الوفد الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، والمدير الفني إيرڤي رينارد.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
10:21 PM

المسحل يترأس الوفد السعودي للمشاركة في قرعة كأس العرب FIFA 2021

تستضيفها دولة قطر شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشهد العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء غد الثلاثاء، مراسم قرعة بطولة كأس العرب FIFA 2021، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة 1- 18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 23 منتخبًا عربيًّا.

وسيتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الوفد السعودي في حفل مراسم سحب القرعة التي ستقام في دار الأوبرا بالحي الثقافي عند الساعة التاسعة مساءً.

ويضم الوفد الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، ومدير المنتخب الوطني الأول حسين الصادق، والمدير الفني إيرڤي رينارد.

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