قائمة الجزائر في كأس أمم إفريقيا تشهد حضور 3 لاعبين ينشطون بالدوري السعودي

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة اللاعبين التي ستخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها في الكاميرون يوم التاسع من يناير القادم.

وشهدت القائمة التي ضمت 28 لاعبًا عودة ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وثنائي الترجي التونسي إلياس شتي ومحمد الأمين توجاي.

كما شهدت القائمة توجيه الدعوة للاعب سفيان بن دبكة متوسط ميدان نادي الفتح السعودي بعد تألقه برفقة منتخب المحليين خلال بطولة كأس العرب.

تعرَّف على تشكيلة المنتخب الجزائري:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجا ومصطفى زغبة.

في خط الدفاع: إلياس شتي، رامي بن سبعيني، رضا حلايمية، حسين بن عيادة، يوسف عطال، محمد أمين توقاي، جمال بن العمري، مهدي تاهرات، عبدالقادر بدران وعيسى ماندي.

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فغولي، آدام زرقان، سفيان بن دبكة، هاريس بلقبلة ورامي زروقي.

في الهجوم: محمد الأمين عمورة، بغداد بونجاح، إسلام سليماني، ياسين براهيمي، فريد بولاية، سعيد بن رحمة، يوسف بلايلي، آدام وناس ورياض محرز.