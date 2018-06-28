النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية

يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويحقق رؤية التحول الصحي 2030

يُعتبر تفعيل الطب الاتصالي بجازان نقلةً نوعيةً في الخدمات الصحية، حيث بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الصحية "عن بُعد" للمرضى؛ لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المريض والممارس الصحي، لتحقيق رؤية التحول الصحي 2030.

وقال مدير عام "صحة جازان" عبدالرحمن الحربي: إن الطب الاتصالي الذي أطلقته "صحة جازان" اليوم، يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى خلال جائحة كورونا.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمريض بجودة عالية متوائمة مع نموذج الرعاية الصحي الجديد، وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء تقديم الرعاية الصحية عن طريق الطب الاتصالي، التي قد تؤثر على خصوصية المريض أو التشخيص الصحيح.

وأوضح "الحربي" أن المشروع ينفذ على مراحل لخدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية
سبق

يُعتبر تفعيل الطب الاتصالي بجازان نقلةً نوعيةً في الخدمات الصحية، حيث بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الصحية "عن بُعد" للمرضى؛ لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المريض والممارس الصحي، لتحقيق رؤية التحول الصحي 2030.

وقال مدير عام "صحة جازان" عبدالرحمن الحربي: إن الطب الاتصالي الذي أطلقته "صحة جازان" اليوم، يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى خلال جائحة كورونا.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمريض بجودة عالية متوائمة مع نموذج الرعاية الصحي الجديد، وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء تقديم الرعاية الصحية عن طريق الطب الاتصالي، التي قد تؤثر على خصوصية المريض أو التشخيص الصحيح.

وأوضح "الحربي" أن المشروع ينفذ على مراحل لخدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
06:20 PM

الطب الاتصالي بجازان.. نقلة نوعية وتسهيلات للطبيب والمريض بمعايير رقمية

يوفر الوقت والجهد والتكلفة ويحقق رؤية التحول الصحي 2030

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
815

يُعتبر تفعيل الطب الاتصالي بجازان نقلةً نوعيةً في الخدمات الصحية، حيث بذلت وزارة الصحة جهوداً كبيرة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الصحية "عن بُعد" للمرضى؛ لرفع جودة الخدمات الصحية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المريض والممارس الصحي، لتحقيق رؤية التحول الصحي 2030.

وقال مدير عام "صحة جازان" عبدالرحمن الحربي: إن الطب الاتصالي الذي أطلقته "صحة جازان" اليوم، يسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى خلال جائحة كورونا.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج يسعى إلى تقديم خدمات رعاية صحية للمريض بجودة عالية متوائمة مع نموذج الرعاية الصحي الجديد، وتجنب الممارسات الخاطئة أثناء تقديم الرعاية الصحية عن طريق الطب الاتصالي، التي قد تؤثر على خصوصية المريض أو التشخيص الصحيح.

وأوضح "الحربي" أن المشروع ينفذ على مراحل لخدمة الطب الاتصالي والمرتبطة بشكل مباشر مع المستشفيات كافة، إضافة إلى ربطها بوحدتين فرعيتين بمستشفى الملك فهد المركزي لمتابعة الحالات الإسعافية الحرجة من تخصصات العناية المركزة والسكتات الدماغية والتخصصات الدقيقة، والوحدة الفرعية الثانية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لمتابعة حالات القلب الطارئة، وربطها مباشرة مع وحدة القسطرة القلبية وفريق رعاية القلب المتخصص، ومتابعة المستشفيات والوحدات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة بمقر المركز الرئيس للطب الاتصالي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة