النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل

تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل"

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل" الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال افتراضيًّا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي أن الرياضة شهدت السنوات الماضية التفاتة كبيرة من قبل قطاع الأعمال والمستثمرين في التوجه إلى الاستثمار في قطاع الرياضة؛ حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والإكسسوارات إلى مرحلة أكبر وهي إنشاء المراكز والأكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.

من جهته أشار رئيس مجلس شباب الأعمال فهد الفراج إلى أن العام 2021 شهد افتتاح عدد من الاستثمارات الرياضية، سواء كانت أندية أو إكسسوارات وملتزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع، مفيدًا بأن الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات، داعيًا قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجربتهم في هذا المجال.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل
سبق

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل" الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال افتراضيًّا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي أن الرياضة شهدت السنوات الماضية التفاتة كبيرة من قبل قطاع الأعمال والمستثمرين في التوجه إلى الاستثمار في قطاع الرياضة؛ حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والإكسسوارات إلى مرحلة أكبر وهي إنشاء المراكز والأكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.

من جهته أشار رئيس مجلس شباب الأعمال فهد الفراج إلى أن العام 2021 شهد افتتاح عدد من الاستثمارات الرياضية، سواء كانت أندية أو إكسسوارات وملتزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع، مفيدًا بأن الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات، داعيًا قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجربتهم في هذا المجال.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
07:25 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:41 AM

أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل

تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
524

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ملتقى رواد الرياضة الأربعاء المقبل تحت شعار "الرياضة استثمار المستقبل" الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال افتراضيًّا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي أن الرياضة شهدت السنوات الماضية التفاتة كبيرة من قبل قطاع الأعمال والمستثمرين في التوجه إلى الاستثمار في قطاع الرياضة؛ حيث تخطى الاستثمار مرحلة الاهتمام بالملابس والإكسسوارات إلى مرحلة أكبر وهي إنشاء المراكز والأكاديميات الرياضية، وأصبحت علامة بارزة في المنطقة الشرقية بشكل خاص والمملكة بشكل عام، حتى باتت المنافسة في تقديم الجديد في عالم الاستثمار في قطاع الرياضة.

من جهته أشار رئيس مجلس شباب الأعمال فهد الفراج إلى أن العام 2021 شهد افتتاح عدد من الاستثمارات الرياضية، سواء كانت أندية أو إكسسوارات وملتزمات رياضية، وهي دلائل لاستثمار جديد قادم سيعود بعوائد مجزية للعاملين في هذا القطاع، مفيدًا بأن الاستثمار في القطاع الرياضي سيرفع من معايير الخدمات، داعيًا قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين إلى المشاركة وحضور فعاليات الملتقى الذي سيشارك فيه عدد من المستثمرين وأصحاب التجارب والخبرة لنقل تجربتهم في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة