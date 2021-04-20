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صالح بن ناصر: مهرجانات الرياضة ثقافة جديدة في صناعة النجوم

أشاد الدكتور صالح بن ناصر نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بمبادرة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بإطلاق مهرجانات البراعم (نجوم المستقبل) في 7 مناطق بمشاركة 600 لاعب، معتبراً ذلك ثقافة جديدة في صناعة جيل من النجوم من أجل رياضة مستدامة والمحافظة على إنجازاتها.

وقال "ابن ناصر": "نتمنى من الاتحاد الجديد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي أن تكون هذه المبادرة هي بداية الانطلاقة لعودة الطائرة السعودية إلى وضعها الطبيعي، ونحن على ثقة كبيرة بأن الدعم والاهتمام سيحققان النجاح بإذن الله".

وأشار إلى أن التعاون والاهتمام بلعبة الكرة الطائرة من قبل الأندية على مستوى جميع مناطق المملكة سيجني ثماره في المستقبل القريب.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة: "ما شاهدناه في بطولة كأس الاتحاد وكأس النخبة دليل على التطور الملحوظ الذي يؤكد أن التنافس والارتقاء بالمستوى الفني من الفرق المشاركة سيحقق الأهداف التي ينتظرها محبو اللعبة التي تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في العالم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صالح بن ناصر: مهرجانات الرياضة ثقافة جديدة في صناعة النجوم
سبق

أشاد الدكتور صالح بن ناصر نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بمبادرة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بإطلاق مهرجانات البراعم (نجوم المستقبل) في 7 مناطق بمشاركة 600 لاعب، معتبراً ذلك ثقافة جديدة في صناعة جيل من النجوم من أجل رياضة مستدامة والمحافظة على إنجازاتها.

وقال "ابن ناصر": "نتمنى من الاتحاد الجديد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي أن تكون هذه المبادرة هي بداية الانطلاقة لعودة الطائرة السعودية إلى وضعها الطبيعي، ونحن على ثقة كبيرة بأن الدعم والاهتمام سيحققان النجاح بإذن الله".

وأشار إلى أن التعاون والاهتمام بلعبة الكرة الطائرة من قبل الأندية على مستوى جميع مناطق المملكة سيجني ثماره في المستقبل القريب.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة: "ما شاهدناه في بطولة كأس الاتحاد وكأس النخبة دليل على التطور الملحوظ الذي يؤكد أن التنافس والارتقاء بالمستوى الفني من الفرق المشاركة سيحقق الأهداف التي ينتظرها محبو اللعبة التي تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في العالم".

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:43 PM

صالح بن ناصر: مهرجانات الرياضة ثقافة جديدة في صناعة النجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الدكتور صالح بن ناصر نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة بمبادرة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بإطلاق مهرجانات البراعم (نجوم المستقبل) في 7 مناطق بمشاركة 600 لاعب، معتبراً ذلك ثقافة جديدة في صناعة جيل من النجوم من أجل رياضة مستدامة والمحافظة على إنجازاتها.

وقال "ابن ناصر": "نتمنى من الاتحاد الجديد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي أن تكون هذه المبادرة هي بداية الانطلاقة لعودة الطائرة السعودية إلى وضعها الطبيعي، ونحن على ثقة كبيرة بأن الدعم والاهتمام سيحققان النجاح بإذن الله".

وأشار إلى أن التعاون والاهتمام بلعبة الكرة الطائرة من قبل الأندية على مستوى جميع مناطق المملكة سيجني ثماره في المستقبل القريب.

واختتم نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة: "ما شاهدناه في بطولة كأس الاتحاد وكأس النخبة دليل على التطور الملحوظ الذي يؤكد أن التنافس والارتقاء بالمستوى الفني من الفرق المشاركة سيحقق الأهداف التي ينتظرها محبو اللعبة التي تعتبر اللعبة الشعبية الثانية في العالم".

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