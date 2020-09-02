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التعليم عن بعد.. "أبو طالب": تجربة جديدة وسيكون لها أخطاء

قال: لم يمر سوى يومين.. فلا تنتقصوا من جهود "التعليم"

تحت شعار "معاً لإنجاح العام الدراسي"، يؤكد الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن نخوض تجربة جديدة بشأن التعليم عن بعد، وأنه ستكون لهذه التجربة الجديدة أخطاء وعثرات مفاجئة، رافضًا تشاؤم البعض أو انتقاصهم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم، مطالبًا الجميع بالتعاون لإنجاح العام الدراسي.


التعليم عن بعد ليس سهلًا

وفي مقاله "معاً لإنجاح العام الدراسي" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "يصعب جداً أن ننشد الكمال أو المثالية في ظروف كالتي نعيشها بسبب جائحة كورونا، أنا أتحدث تحديداً عن التعليم مع بداية العام الدراسي قبل يومين، وتقنيات التعليم عن بعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المملكة، وسبق أن كتبت أن القرارات بخصوص كيف تكون العملية التعليمية هذا العام ليست سهلة عندما تأخرت الوزارة في البت في هذا الشأن، وعطفاً على ذلك لن يكون تنفيذ العملية التعليمية بعد قرار بدء الدراسة عن بعد لمدة سبعة أسابيع سهلاً مهما كانت الاستعدادات متكاملة ومتقنة".


لا تجربة بلا أخطاء

ويؤكد "أبو طالب" أنه سيكون للتجربة أخطاء مثل غيرها من التجارب، ويقول: "نحن نخوض تجربة جديدة بكل حيثياتها وملابساتها وتعقيداتها، والتقنية مهما كانت دقيقة لن تكون دون أخطاء وعثرات مفاجئة، ولا يمكن بحال من الأحوال استباق كل شيء وتوقع كل شيء. البدايات هي التي تكشف الأخطاء والمعالجة يجب أن تتم بسرعة، وهذا ما هو متوقع أن يحدث، وعندما حدث شيء من الخلل في اليومين الماضيين فذلك ليس مبرراً لاتهام الوزارة بالتقصير في كل شيء وعدم الاستعداد للتجربة الجديدة".


ليس مفيداً أن ننتقص من جهود التعليم

ويرفض الكاتب انتقاص البعض من جهود الوزارة في نقده للتجربة الجديدة، ويقول: "من المفيد أن ننبه الوزارة لأي خلل يحدث، ونطرح ملاحظاتنا وآراءنا عن إصلاحه وتلافيه، ولكن ليس مفيداً أن ننتقص من الجهود الكبيرة التي قامت بها والاستعدادات الضخمة التي وفرتها، وتثبيط آلاف العاملين فيها الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نجاح العام الدراسي بأقل السلبيات والأخطاء، وفي كل الأحوال لا توجد دولة في هذه الظروف قادرة على ضمان جودة كاملة لتعليمها مهما بلغت كفاءة تقنياتها؛ لأن المسألة ليست تقنية فقط، فهناك عوامل أخرى كثيرة وظروف متداخلة تتحكم في النتائج".


معاً لإنجاح العام الدراسي

وينهي "أبو طالب" مطالبًا بتعاون الجميع من أجل النجاح، ويقول: "نحن كآباء وأمهات شركاء لوزارة التعليم في هذه الظروف الاستثنائية، ولم يمض سوى يومين من العام الدراسي، فدعونا لا نبالغ في التشاؤم، ونأمل في الأفضل خلال الأيام القادمة. صبركم قليلاً أيها الناس".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعليم عن بعد.. "أبو طالب": تجربة جديدة وسيكون لها أخطاء
سبق

تحت شعار "معاً لإنجاح العام الدراسي"، يؤكد الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن نخوض تجربة جديدة بشأن التعليم عن بعد، وأنه ستكون لهذه التجربة الجديدة أخطاء وعثرات مفاجئة، رافضًا تشاؤم البعض أو انتقاصهم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم، مطالبًا الجميع بالتعاون لإنجاح العام الدراسي.


التعليم عن بعد ليس سهلًا

وفي مقاله "معاً لإنجاح العام الدراسي" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "يصعب جداً أن ننشد الكمال أو المثالية في ظروف كالتي نعيشها بسبب جائحة كورونا، أنا أتحدث تحديداً عن التعليم مع بداية العام الدراسي قبل يومين، وتقنيات التعليم عن بعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المملكة، وسبق أن كتبت أن القرارات بخصوص كيف تكون العملية التعليمية هذا العام ليست سهلة عندما تأخرت الوزارة في البت في هذا الشأن، وعطفاً على ذلك لن يكون تنفيذ العملية التعليمية بعد قرار بدء الدراسة عن بعد لمدة سبعة أسابيع سهلاً مهما كانت الاستعدادات متكاملة ومتقنة".


لا تجربة بلا أخطاء

ويؤكد "أبو طالب" أنه سيكون للتجربة أخطاء مثل غيرها من التجارب، ويقول: "نحن نخوض تجربة جديدة بكل حيثياتها وملابساتها وتعقيداتها، والتقنية مهما كانت دقيقة لن تكون دون أخطاء وعثرات مفاجئة، ولا يمكن بحال من الأحوال استباق كل شيء وتوقع كل شيء. البدايات هي التي تكشف الأخطاء والمعالجة يجب أن تتم بسرعة، وهذا ما هو متوقع أن يحدث، وعندما حدث شيء من الخلل في اليومين الماضيين فذلك ليس مبرراً لاتهام الوزارة بالتقصير في كل شيء وعدم الاستعداد للتجربة الجديدة".


ليس مفيداً أن ننتقص من جهود التعليم

ويرفض الكاتب انتقاص البعض من جهود الوزارة في نقده للتجربة الجديدة، ويقول: "من المفيد أن ننبه الوزارة لأي خلل يحدث، ونطرح ملاحظاتنا وآراءنا عن إصلاحه وتلافيه، ولكن ليس مفيداً أن ننتقص من الجهود الكبيرة التي قامت بها والاستعدادات الضخمة التي وفرتها، وتثبيط آلاف العاملين فيها الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نجاح العام الدراسي بأقل السلبيات والأخطاء، وفي كل الأحوال لا توجد دولة في هذه الظروف قادرة على ضمان جودة كاملة لتعليمها مهما بلغت كفاءة تقنياتها؛ لأن المسألة ليست تقنية فقط، فهناك عوامل أخرى كثيرة وظروف متداخلة تتحكم في النتائج".


معاً لإنجاح العام الدراسي

وينهي "أبو طالب" مطالبًا بتعاون الجميع من أجل النجاح، ويقول: "نحن كآباء وأمهات شركاء لوزارة التعليم في هذه الظروف الاستثنائية، ولم يمض سوى يومين من العام الدراسي، فدعونا لا نبالغ في التشاؤم، ونأمل في الأفضل خلال الأيام القادمة. صبركم قليلاً أيها الناس".

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
07:58 PM

التعليم عن بعد.. "أبو طالب": تجربة جديدة وسيكون لها أخطاء

قال: لم يمر سوى يومين.. فلا تنتقصوا من جهود "التعليم"

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
188

تحت شعار "معاً لإنجاح العام الدراسي"، يؤكد الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن نخوض تجربة جديدة بشأن التعليم عن بعد، وأنه ستكون لهذه التجربة الجديدة أخطاء وعثرات مفاجئة، رافضًا تشاؤم البعض أو انتقاصهم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم، مطالبًا الجميع بالتعاون لإنجاح العام الدراسي.


التعليم عن بعد ليس سهلًا

وفي مقاله "معاً لإنجاح العام الدراسي" بصحيفة "عكاظ"، يقول أبو طالب: "يصعب جداً أن ننشد الكمال أو المثالية في ظروف كالتي نعيشها بسبب جائحة كورونا، أنا أتحدث تحديداً عن التعليم مع بداية العام الدراسي قبل يومين، وتقنيات التعليم عن بعد لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في المملكة، وسبق أن كتبت أن القرارات بخصوص كيف تكون العملية التعليمية هذا العام ليست سهلة عندما تأخرت الوزارة في البت في هذا الشأن، وعطفاً على ذلك لن يكون تنفيذ العملية التعليمية بعد قرار بدء الدراسة عن بعد لمدة سبعة أسابيع سهلاً مهما كانت الاستعدادات متكاملة ومتقنة".


لا تجربة بلا أخطاء

ويؤكد "أبو طالب" أنه سيكون للتجربة أخطاء مثل غيرها من التجارب، ويقول: "نحن نخوض تجربة جديدة بكل حيثياتها وملابساتها وتعقيداتها، والتقنية مهما كانت دقيقة لن تكون دون أخطاء وعثرات مفاجئة، ولا يمكن بحال من الأحوال استباق كل شيء وتوقع كل شيء. البدايات هي التي تكشف الأخطاء والمعالجة يجب أن تتم بسرعة، وهذا ما هو متوقع أن يحدث، وعندما حدث شيء من الخلل في اليومين الماضيين فذلك ليس مبرراً لاتهام الوزارة بالتقصير في كل شيء وعدم الاستعداد للتجربة الجديدة".


ليس مفيداً أن ننتقص من جهود التعليم

ويرفض الكاتب انتقاص البعض من جهود الوزارة في نقده للتجربة الجديدة، ويقول: "من المفيد أن ننبه الوزارة لأي خلل يحدث، ونطرح ملاحظاتنا وآراءنا عن إصلاحه وتلافيه، ولكن ليس مفيداً أن ننتقص من الجهود الكبيرة التي قامت بها والاستعدادات الضخمة التي وفرتها، وتثبيط آلاف العاملين فيها الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل نجاح العام الدراسي بأقل السلبيات والأخطاء، وفي كل الأحوال لا توجد دولة في هذه الظروف قادرة على ضمان جودة كاملة لتعليمها مهما بلغت كفاءة تقنياتها؛ لأن المسألة ليست تقنية فقط، فهناك عوامل أخرى كثيرة وظروف متداخلة تتحكم في النتائج".


معاً لإنجاح العام الدراسي

وينهي "أبو طالب" مطالبًا بتعاون الجميع من أجل النجاح، ويقول: "نحن كآباء وأمهات شركاء لوزارة التعليم في هذه الظروف الاستثنائية، ولم يمض سوى يومين من العام الدراسي، فدعونا لا نبالغ في التشاؤم، ونأمل في الأفضل خلال الأيام القادمة. صبركم قليلاً أيها الناس".

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