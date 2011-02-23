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"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا

خلال اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة

عقد أمس مجلسُ إدارة غرفة ينبع الجديد، اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة بمقر الغرفة، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أحمد سالم الشغدلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وكل من مالك صالح الحمدي وسلطان سلمان المرواني نائبين للرئيس، والمهندسة ريم أحمد قرنبيش ممثلًا للغرفة في مجلس الغرفة السعودية.

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"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا
سبق

عقد أمس مجلسُ إدارة غرفة ينبع الجديد، اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة بمقر الغرفة، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أحمد سالم الشغدلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وكل من مالك صالح الحمدي وسلطان سلمان المرواني نائبين للرئيس، والمهندسة ريم أحمد قرنبيش ممثلًا للغرفة في مجلس الغرفة السعودية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
08:26 AM

"الشغدلي" رئيسًا لغرفة ينبع و"الحمدي" و"المرواني" نائبيْن له و"قرنبيش" ممثلًا

خلال اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ينبع
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عقد أمس مجلسُ إدارة غرفة ينبع الجديد، اجتماعه الأول في دورته الحادية عشرة بمقر الغرفة، وجرى خلال الاجتماع انتخاب أحمد سالم الشغدلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وكل من مالك صالح الحمدي وسلطان سلمان المرواني نائبين للرئيس، والمهندسة ريم أحمد قرنبيش ممثلًا للغرفة في مجلس الغرفة السعودية.

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