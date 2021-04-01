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السوق المالية السعودية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة

لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية

أعلنت هيئة السوق المالية "تداول" اليوم، تعليق تداول أسهم 7 شركات لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة.

وقالت "تداول" في بيان اليوم إنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية؛ السوق الرئيسية: (شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني).. وفي السوق الموازية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية؛ عدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

2- يُستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 22/ 8/ 1442هـ، الموافق 4/ 4/ 2021، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4/ 2021م.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)؛ سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 20/ 9/ 1442، الموافق 2/ 5/ 2021م، حتى إعلانها عن القوائم المالية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
السوق المالية السعودية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية "تداول" اليوم، تعليق تداول أسهم 7 شركات لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة.

وقالت "تداول" في بيان اليوم إنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية؛ السوق الرئيسية: (شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني).. وفي السوق الموازية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية؛ عدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

2- يُستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 22/ 8/ 1442هـ، الموافق 4/ 4/ 2021، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4/ 2021م.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)؛ سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 20/ 9/ 1442، الموافق 2/ 5/ 2021م، حتى إعلانها عن القوائم المالية.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:25 AM

السوق المالية السعودية تعلن تعليق تداول أسهم 7 من الشركات المدرجة

لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة السوق المالية "تداول" اليوم، تعليق تداول أسهم 7 شركات لأنها لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة.

وقالت "تداول" في بيان اليوم إنه نظرًا لعدم التزام الشركات التالية؛ السوق الرئيسية: (شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة سلامة للتأمين التعاوني).. وفي السوق الموازية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية؛ عدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

واستنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة؛ تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الخميس 19/ 8/ 1442هـ الموافق 1/ 4/ 2021م.

2- يُستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الأحد 22/ 8/ 1442هـ، الموافق 4/ 4/ 2021، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 17/ 9/ 1442 الموافق 29/ 4/ 2021م.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)؛ سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 20/ 9/ 1442، الموافق 2/ 5/ 2021م، حتى إعلانها عن القوائم المالية.

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