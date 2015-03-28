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الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم

المباراة جمعت منتخبَيْ هولندا ولاتفيا للرجال

دونت الفرنسية ستيفاني فرابار اسمها في سجل الأولويات، بعد تحقيق إنجاز جديد، السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وضمن إنجازاتها السابقة، أصبحت فرابار، في ديسمبر الماضي، أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني "3-صفر" في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019، كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم
سبق

دونت الفرنسية ستيفاني فرابار اسمها في سجل الأولويات، بعد تحقيق إنجاز جديد، السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وضمن إنجازاتها السابقة، أصبحت فرابار، في ديسمبر الماضي، أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني "3-صفر" في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019، كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
07:21 PM

الفرنسية ستيفاني فرابار.. أول امرأة تقود مباراة في تصفيات كأس العالم

المباراة جمعت منتخبَيْ هولندا ولاتفيا للرجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دونت الفرنسية ستيفاني فرابار اسمها في سجل الأولويات، بعد تحقيق إنجاز جديد، السبت، عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وضمن إنجازاتها السابقة، أصبحت فرابار، في ديسمبر الماضي، أول سيدة تتولى إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني "3-صفر" في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019، كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة.

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