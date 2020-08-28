تمديد تكليف "بن زيد" مديرًا لقطاع محايل الصحي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.
وتهنئ "سبق" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.
وتهنئ "سبق" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.
وتهنئ "سبق" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، قرارًا يقضي بتمديد تكليف محمد بن زيد عسيري مديرًا لقطاع محايل الصحي ومشرفًا على مستشفى محايل العام.
وتهنئ "سبق" "بن زيد"، وتتمنى له التوفيق والنجاح الدائم.