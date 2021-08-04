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متحدث التعليم الجامعي: الجامعات السعودية تقدم 60 ألف جرعة لقاح يوميًا

"الأحمري": يتم ذلك عبر 491 عيادة متخصصة للتطعيم و68 عيادة طوارئ

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي في وزارة التعليم طارق الأحمري، عن مساهمة الجامعات السعودية في تقديم 60 ألف جرعة يوميًا من لقاحات كورونا عبر أكثر من 491 عيادة متخصصة للتطعيم و68 عيادة طوارئ مصاحبة في 35 مركزًا للقاح بالجامعات، وذلك تعزيزًا للشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة.

وتفصيلاً، دعا المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي منسوبي التعليم إلى سرعة المبادرة في الحصول على جرعتي تطعيم لقاح كورونا؛ ليتمكنوا من العودة الحضورية يوم 29 من أغسطس الجاري، وذلك لارتباط الدراسة الحضورية بالتحصين الكامل في الجامعات والمدارس، موضحًا أن مراكز اللقاح في الجامعات تعمل طوال اليوم وعلى مدى 24 ساعة، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمناوبة الواحدة (8 ساعات) بنحو 26 ألف جرعة.

وأكد "الأحمري" لـ "سبق" أن نسبة الإقبال على مراكز تقديم لقاحات كورونا في الجامعات دليل على وعي المجتمع؛ كونه شريكًا مهمًا في تهيئة الطلبة للعودة الحضورية للمدارس والجامعات لمواصلة رحلتهم التعليمية.

وأشار المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي إلى أن مراكز اللقاح في الجامعات خصصت بتوجيهات وزير التعليم، مسارات متخصصة لمنسوبي التعليم العام يخدم بها أكثر من 2242 كادرًا صحيًا وفنيًا وإداريًا، حيث بلغ عدد الأطباء الموجودين في مراكز اللقاح بالجامعات 344 طبيبًا وطبيبة، فيما بلغ عدد الممرضين 746 ممرضًا وممرضة، بجانب أكثر من 1152 إداريًا وفنيًا؛ لخدمة المتقدمين للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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متحدث التعليم الجامعي: الجامعات السعودية تقدم 60 ألف جرعة لقاح يوميًا
سبق

كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي في وزارة التعليم طارق الأحمري، عن مساهمة الجامعات السعودية في تقديم 60 ألف جرعة يوميًا من لقاحات كورونا عبر أكثر من 491 عيادة متخصصة للتطعيم و68 عيادة طوارئ مصاحبة في 35 مركزًا للقاح بالجامعات، وذلك تعزيزًا للشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة.

وتفصيلاً، دعا المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي منسوبي التعليم إلى سرعة المبادرة في الحصول على جرعتي تطعيم لقاح كورونا؛ ليتمكنوا من العودة الحضورية يوم 29 من أغسطس الجاري، وذلك لارتباط الدراسة الحضورية بالتحصين الكامل في الجامعات والمدارس، موضحًا أن مراكز اللقاح في الجامعات تعمل طوال اليوم وعلى مدى 24 ساعة، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمناوبة الواحدة (8 ساعات) بنحو 26 ألف جرعة.

وأكد "الأحمري" لـ "سبق" أن نسبة الإقبال على مراكز تقديم لقاحات كورونا في الجامعات دليل على وعي المجتمع؛ كونه شريكًا مهمًا في تهيئة الطلبة للعودة الحضورية للمدارس والجامعات لمواصلة رحلتهم التعليمية.

وأشار المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي إلى أن مراكز اللقاح في الجامعات خصصت بتوجيهات وزير التعليم، مسارات متخصصة لمنسوبي التعليم العام يخدم بها أكثر من 2242 كادرًا صحيًا وفنيًا وإداريًا، حيث بلغ عدد الأطباء الموجودين في مراكز اللقاح بالجامعات 344 طبيبًا وطبيبة، فيما بلغ عدد الممرضين 746 ممرضًا وممرضة، بجانب أكثر من 1152 إداريًا وفنيًا؛ لخدمة المتقدمين للحصول على لقاح فيروس كورونا.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:25 PM

متحدث التعليم الجامعي: الجامعات السعودية تقدم 60 ألف جرعة لقاح يوميًا

"الأحمري": يتم ذلك عبر 491 عيادة متخصصة للتطعيم و68 عيادة طوارئ

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عيسى الحربي - الرياض
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كشف المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي في وزارة التعليم طارق الأحمري، عن مساهمة الجامعات السعودية في تقديم 60 ألف جرعة يوميًا من لقاحات كورونا عبر أكثر من 491 عيادة متخصصة للتطعيم و68 عيادة طوارئ مصاحبة في 35 مركزًا للقاح بالجامعات، وذلك تعزيزًا للشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة.

وتفصيلاً، دعا المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي منسوبي التعليم إلى سرعة المبادرة في الحصول على جرعتي تطعيم لقاح كورونا؛ ليتمكنوا من العودة الحضورية يوم 29 من أغسطس الجاري، وذلك لارتباط الدراسة الحضورية بالتحصين الكامل في الجامعات والمدارس، موضحًا أن مراكز اللقاح في الجامعات تعمل طوال اليوم وعلى مدى 24 ساعة، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمناوبة الواحدة (8 ساعات) بنحو 26 ألف جرعة.

وأكد "الأحمري" لـ "سبق" أن نسبة الإقبال على مراكز تقديم لقاحات كورونا في الجامعات دليل على وعي المجتمع؛ كونه شريكًا مهمًا في تهيئة الطلبة للعودة الحضورية للمدارس والجامعات لمواصلة رحلتهم التعليمية.

وأشار المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي إلى أن مراكز اللقاح في الجامعات خصصت بتوجيهات وزير التعليم، مسارات متخصصة لمنسوبي التعليم العام يخدم بها أكثر من 2242 كادرًا صحيًا وفنيًا وإداريًا، حيث بلغ عدد الأطباء الموجودين في مراكز اللقاح بالجامعات 344 طبيبًا وطبيبة، فيما بلغ عدد الممرضين 746 ممرضًا وممرضة، بجانب أكثر من 1152 إداريًا وفنيًا؛ لخدمة المتقدمين للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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