"الحقيل" إلى رتبة مقدم بالقطاع الشرقي

صدر الأمر الملكي بترقية الرائد فيصل بن إبراهيم الحقيل أحد منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، إلى رتبته الجديدة "مقدم".

وأعرب "الحقيل" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مُبديًا اعتزازه بهذه الثقة، واعتبر أن هذه الترقية حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين ثم المليك والوطن.