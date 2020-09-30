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أبرزها المركز الحضاري .. "أمانة الجوف" تواصل تنفيذ 5 مشروعات إنشائية وتطويرية

تضمنت سفلتة 96 ألف م2 في طريقي الملك سعود وخالد والأمير نواف وممشى الربوة

تواصل الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، تنفيذ 5 مشروعات تشمل مشروع إنشاء المركز الحضاري، ومشروعات إنشائية وتطويرية في طريقي الملك سعود والملك خالد، وشارع الأمير نواف، إلى جانب ممشى الربوة.

وتفصيلًا: تضمنت أعمال مشروع المركز الحضاري سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات على 6 آلاف متر طولي، وأنترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.

وفي طريق الملك سعود تمت سفلتة 36608 أمتار مربعة، وأعمال أنترلوك على مساحة 9240 مترًا مربعًا، وتركيب 45 عامود إنارة، وبردورات على امتداد 9500 متر طولي.

أما في طريق الملك خالد فتضمنت الأعمال أنترلوك بمساحة 85000 متر مربع، وبردورات عادية وزراعية على 40 ألف متر طولي، وتركيب 300 عامود إنارة، فيما بلغ طول مسار الدراجات 3500 متر.

وفي شارع الأمير نواف تمت سفلتة أكثر من 32 ألف متر مربع، وأنترلوك على مساحة 12500 متر مربع، وبلغ طول مسار الدراجات 2500 متر.

أما في مشروع ممشى الربوة بطول 915 مترًا؛ فقد تم إنجاز أعمال الأنترلوك على مساحة 35613 مترًا مربعًا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.

ومن جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ أن الأمانة تشدد وباستمرار على تنفيذ المشروعات البلدية بما يتفق والمواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.

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أبرزها المركز الحضاري .. "أمانة الجوف" تواصل تنفيذ 5 مشروعات إنشائية وتطويرية
سبق

تواصل الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، تنفيذ 5 مشروعات تشمل مشروع إنشاء المركز الحضاري، ومشروعات إنشائية وتطويرية في طريقي الملك سعود والملك خالد، وشارع الأمير نواف، إلى جانب ممشى الربوة.

وتفصيلًا: تضمنت أعمال مشروع المركز الحضاري سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات على 6 آلاف متر طولي، وأنترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.

وفي طريق الملك سعود تمت سفلتة 36608 أمتار مربعة، وأعمال أنترلوك على مساحة 9240 مترًا مربعًا، وتركيب 45 عامود إنارة، وبردورات على امتداد 9500 متر طولي.

أما في طريق الملك خالد فتضمنت الأعمال أنترلوك بمساحة 85000 متر مربع، وبردورات عادية وزراعية على 40 ألف متر طولي، وتركيب 300 عامود إنارة، فيما بلغ طول مسار الدراجات 3500 متر.

وفي شارع الأمير نواف تمت سفلتة أكثر من 32 ألف متر مربع، وأنترلوك على مساحة 12500 متر مربع، وبلغ طول مسار الدراجات 2500 متر.

أما في مشروع ممشى الربوة بطول 915 مترًا؛ فقد تم إنجاز أعمال الأنترلوك على مساحة 35613 مترًا مربعًا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.

ومن جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ أن الأمانة تشدد وباستمرار على تنفيذ المشروعات البلدية بما يتفق والمواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
08:39 PM

أبرزها المركز الحضاري .. "أمانة الجوف" تواصل تنفيذ 5 مشروعات إنشائية وتطويرية

تضمنت سفلتة 96 ألف م2 في طريقي الملك سعود وخالد والأمير نواف وممشى الربوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تواصل الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، تنفيذ 5 مشروعات تشمل مشروع إنشاء المركز الحضاري، ومشروعات إنشائية وتطويرية في طريقي الملك سعود والملك خالد، وشارع الأمير نواف، إلى جانب ممشى الربوة.

وتفصيلًا: تضمنت أعمال مشروع المركز الحضاري سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات على 6 آلاف متر طولي، وأنترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.

وفي طريق الملك سعود تمت سفلتة 36608 أمتار مربعة، وأعمال أنترلوك على مساحة 9240 مترًا مربعًا، وتركيب 45 عامود إنارة، وبردورات على امتداد 9500 متر طولي.

أما في طريق الملك خالد فتضمنت الأعمال أنترلوك بمساحة 85000 متر مربع، وبردورات عادية وزراعية على 40 ألف متر طولي، وتركيب 300 عامود إنارة، فيما بلغ طول مسار الدراجات 3500 متر.

وفي شارع الأمير نواف تمت سفلتة أكثر من 32 ألف متر مربع، وأنترلوك على مساحة 12500 متر مربع، وبلغ طول مسار الدراجات 2500 متر.

أما في مشروع ممشى الربوة بطول 915 مترًا؛ فقد تم إنجاز أعمال الأنترلوك على مساحة 35613 مترًا مربعًا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.

ومن جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ أن الأمانة تشدد وباستمرار على تنفيذ المشروعات البلدية بما يتفق والمواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.

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