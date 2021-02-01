فيديو أروع جليسة أطفال .. شاهد ماذا فعلت القطة مع الصغير

بعد عدة محاولات.. أدرك الطفل أنه غير مسموح له بذلك

يبدو أن هذا الطفل الكولومبي يحظى بأروع جليسة أطفال، إنها قطته التي ظهرت في الفيديو وهي تحاول حمايته من فضوله، فتمنعه من محاولة الصعود على حافة بلكونة المنزل.

وحسب موقع "ذا دودو" للأخبار الطريفة، وقع هذا المشهد في مدينة بوكارامانجا ‏ شمالي كولومبيا، حين كان الصغير الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في رعايه شقيقه الأكبر وقطة الأسرة.

وفي المشهد الذي التقطه الأخ الأكبر، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أراد الطفل أن يشاهد ما وراء سور البلكون، ولهذا راح يرفع يديه كأنه سيصعد على السور.

وهنا تنظر القطة الحارسة التي كانت تقف على السور نحو الأخ الأكبر، ولسان حالها يقول: "أنظر إنه يحاول الصعود فوق السور"، وعندما يرفع الطفل يديه ممسكًا بالإطار الحديدي، تتدخل القطة فتمد قدمها وتبعد يدي الطفل، الذي لا يتواني عن المحاولة مرة بعد أخرى، محاولًا الإمساك بالإطار، لكن جليسته تمنعه من الاستمرار في هذا الأمر.

وفي النهاية وبعد عدة محاولات فاشلة، أدرك الطفل أنه غير مسموح له بالتعلق بالإطار الحديدي، فكف عن محاولاته وتوجه للداخل نحو أخيه، ربما يحمله ويجعله يشاهد ما بالخارج.

وعلق الموقع على الفيديو، قائلاً: "هذه القطة تستحق لقب أروع جليسة أطفال، بعدما تمكنت من حماية الصغير من خطر الصعود على حافة البلكونة".

https://www.youtube.com/watch?v=7jB31L7K4qE