النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 255 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 266 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو أروع جليسة أطفال .. شاهد ماذا فعلت القطة مع الصغير

بعد عدة محاولات.. أدرك الطفل أنه غير مسموح له بذلك

يبدو أن هذا الطفل الكولومبي يحظى بأروع جليسة أطفال، إنها قطته التي ظهرت في الفيديو وهي تحاول حمايته من فضوله، فتمنعه من محاولة الصعود على حافة بلكونة المنزل.

وحسب موقع "ذا دودو" للأخبار الطريفة، وقع هذا المشهد في مدينة بوكارامانجا ‏ شمالي كولومبيا، حين كان الصغير الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في رعايه شقيقه الأكبر وقطة الأسرة.

وفي المشهد الذي التقطه الأخ الأكبر، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أراد الطفل أن يشاهد ما وراء سور البلكون، ولهذا راح يرفع يديه كأنه سيصعد على السور.

وهنا تنظر القطة الحارسة التي كانت تقف على السور نحو الأخ الأكبر، ولسان حالها يقول: "أنظر إنه يحاول الصعود فوق السور"، وعندما يرفع الطفل يديه ممسكًا بالإطار الحديدي، تتدخل القطة فتمد قدمها وتبعد يدي الطفل، الذي لا يتواني عن المحاولة مرة بعد أخرى، محاولًا الإمساك بالإطار، لكن جليسته تمنعه من الاستمرار في هذا الأمر.

وفي النهاية وبعد عدة محاولات فاشلة، أدرك الطفل أنه غير مسموح له بالتعلق بالإطار الحديدي، فكف عن محاولاته وتوجه للداخل نحو أخيه، ربما يحمله ويجعله يشاهد ما بالخارج.

وعلق الموقع على الفيديو، قائلاً: "هذه القطة تستحق لقب أروع جليسة أطفال، بعدما تمكنت من حماية الصغير من خطر الصعود على حافة البلكونة".

https://www.youtube.com/watch?v=7jB31L7K4qE

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو أروع جليسة أطفال .. شاهد ماذا فعلت القطة مع الصغير
سبق

يبدو أن هذا الطفل الكولومبي يحظى بأروع جليسة أطفال، إنها قطته التي ظهرت في الفيديو وهي تحاول حمايته من فضوله، فتمنعه من محاولة الصعود على حافة بلكونة المنزل.

وحسب موقع "ذا دودو" للأخبار الطريفة، وقع هذا المشهد في مدينة بوكارامانجا ‏ شمالي كولومبيا، حين كان الصغير الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في رعايه شقيقه الأكبر وقطة الأسرة.

وفي المشهد الذي التقطه الأخ الأكبر، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أراد الطفل أن يشاهد ما وراء سور البلكون، ولهذا راح يرفع يديه كأنه سيصعد على السور.

وهنا تنظر القطة الحارسة التي كانت تقف على السور نحو الأخ الأكبر، ولسان حالها يقول: "أنظر إنه يحاول الصعود فوق السور"، وعندما يرفع الطفل يديه ممسكًا بالإطار الحديدي، تتدخل القطة فتمد قدمها وتبعد يدي الطفل، الذي لا يتواني عن المحاولة مرة بعد أخرى، محاولًا الإمساك بالإطار، لكن جليسته تمنعه من الاستمرار في هذا الأمر.

وفي النهاية وبعد عدة محاولات فاشلة، أدرك الطفل أنه غير مسموح له بالتعلق بالإطار الحديدي، فكف عن محاولاته وتوجه للداخل نحو أخيه، ربما يحمله ويجعله يشاهد ما بالخارج.

وعلق الموقع على الفيديو، قائلاً: "هذه القطة تستحق لقب أروع جليسة أطفال، بعدما تمكنت من حماية الصغير من خطر الصعود على حافة البلكونة".

https://www.youtube.com/watch?v=7jB31L7K4qE

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:49 PM

فيديو أروع جليسة أطفال .. شاهد ماذا فعلت القطة مع الصغير

بعد عدة محاولات.. أدرك الطفل أنه غير مسموح له بذلك

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
964

يبدو أن هذا الطفل الكولومبي يحظى بأروع جليسة أطفال، إنها قطته التي ظهرت في الفيديو وهي تحاول حمايته من فضوله، فتمنعه من محاولة الصعود على حافة بلكونة المنزل.

وحسب موقع "ذا دودو" للأخبار الطريفة، وقع هذا المشهد في مدينة بوكارامانجا ‏ شمالي كولومبيا، حين كان الصغير الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا، في رعايه شقيقه الأكبر وقطة الأسرة.

وفي المشهد الذي التقطه الأخ الأكبر، وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أراد الطفل أن يشاهد ما وراء سور البلكون، ولهذا راح يرفع يديه كأنه سيصعد على السور.

وهنا تنظر القطة الحارسة التي كانت تقف على السور نحو الأخ الأكبر، ولسان حالها يقول: "أنظر إنه يحاول الصعود فوق السور"، وعندما يرفع الطفل يديه ممسكًا بالإطار الحديدي، تتدخل القطة فتمد قدمها وتبعد يدي الطفل، الذي لا يتواني عن المحاولة مرة بعد أخرى، محاولًا الإمساك بالإطار، لكن جليسته تمنعه من الاستمرار في هذا الأمر.

وفي النهاية وبعد عدة محاولات فاشلة، أدرك الطفل أنه غير مسموح له بالتعلق بالإطار الحديدي، فكف عن محاولاته وتوجه للداخل نحو أخيه، ربما يحمله ويجعله يشاهد ما بالخارج.

وعلق الموقع على الفيديو، قائلاً: "هذه القطة تستحق لقب أروع جليسة أطفال، بعدما تمكنت من حماية الصغير من خطر الصعود على حافة البلكونة".

https://www.youtube.com/watch?v=7jB31L7K4qE

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,260
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,130

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة