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"التجارة" تستدعي 677 مركبة RAM 1500 Jeep / Compass

لاحتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بشكل صحيح

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 677 مركبة "RAM 1500"، "Jeep / Compass"، 2019 - 2020م.

وقالت "التجارة": إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بالشكل الصحيح، مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة؛ الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تستدعي 677 مركبة RAM 1500 Jeep / Compass
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 677 مركبة "RAM 1500"، "Jeep / Compass"، 2019 - 2020م.

وقالت "التجارة": إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بالشكل الصحيح، مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة؛ الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:51 PM

"التجارة" تستدعي 677 مركبة RAM 1500 Jeep / Compass

لاحتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بشكل صحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 677 مركبة "RAM 1500"، "Jeep / Compass"، 2019 - 2020م.

وقالت "التجارة": إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية عدم عمل مسَّاحات الزجاج الأمامية بالشكل الصحيح، مما قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة؛ الأمر الذي يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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