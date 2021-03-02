مدير شرطة مكة يقلّد "المطرفي" رتبة عقيد‎

قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء لافي بن ناعم الصاعدي، مدير شرطة الحرم المكي، العقيد ياسر بن منصور المطرفي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى عقيد.

وعبَّر العقيد "المطرفي" عن سعادته بهذه المناسبة، ورفع جزيل شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، داعيًا الله -عز وجل- أن يوفقه لبذل المزيد من العطاء، والتفاني في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.