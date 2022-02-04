النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي المصري يسعى لقهر الظروف والتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

يستعد الأهلي المصري لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدًا السبت، على استاد آل نهيان في أبوظبي في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وسط ظروف صعبة تعصف ببطل أفريقيا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلًا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

يأمل الأهلي المصري بطل أفريقيا بتجاوز ظروفه الصعبة وفك عقدته مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف؛ حيث التقى الفريقان في مناسبتين بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري؛ إذ فاز 2-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2012 في اليابان، و5-1 في لقاء المركز الخامس عام 2013 في المغرب.

ويواجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، العديد من المعوقات التي تؤثر بالسلب على حظوظ الفريق المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، لاسيما أن الفريق حقق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

يفتقد موسيماني خدمات النجوم الدوليين محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد شريف وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية، بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

كما يغيب عن الأهلي للإصابة كلٌ من: محترفه الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو، وقلب الدفاع المغربي الدولي بدر بانون، بجانب عمار حمدي، وحسام حسن، ومحمد محمود.

في المقابل يشارك مونتيري للمرة الخامسة، وسبق أن احتل المركز الثالث مرتين أيضًا في نسختي 2012 و2019.

ويلعب الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء.

الإمارات أبوظبي الأهلي المصري كأس العالم للأندية دوري أبطال إفريقيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي المصري يسعى لقهر الظروف والتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية
سبق

يستعد الأهلي المصري لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدًا السبت، على استاد آل نهيان في أبوظبي في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وسط ظروف صعبة تعصف ببطل أفريقيا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلًا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

يأمل الأهلي المصري بطل أفريقيا بتجاوز ظروفه الصعبة وفك عقدته مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف؛ حيث التقى الفريقان في مناسبتين بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري؛ إذ فاز 2-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2012 في اليابان، و5-1 في لقاء المركز الخامس عام 2013 في المغرب.

ويواجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، العديد من المعوقات التي تؤثر بالسلب على حظوظ الفريق المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، لاسيما أن الفريق حقق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

يفتقد موسيماني خدمات النجوم الدوليين محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد شريف وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية، بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

كما يغيب عن الأهلي للإصابة كلٌ من: محترفه الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو، وقلب الدفاع المغربي الدولي بدر بانون، بجانب عمار حمدي، وحسام حسن، ومحمد محمود.

في المقابل يشارك مونتيري للمرة الخامسة، وسبق أن احتل المركز الثالث مرتين أيضًا في نسختي 2012 و2019.

ويلعب الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
06:47 PM

الأهلي المصري يسعى لقهر الظروف والتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
230

يستعد الأهلي المصري لمواجهة مونتيري المكسيكي، غدًا السبت، على استاد آل نهيان في أبوظبي في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، وسط ظروف صعبة تعصف ببطل أفريقيا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلًا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

يأمل الأهلي المصري بطل أفريقيا بتجاوز ظروفه الصعبة وفك عقدته مع مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف؛ حيث التقى الفريقان في مناسبتين بالبطولة وكانت الغلبة لمونتيري؛ إذ فاز 2-صفر في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2012 في اليابان، و5-1 في لقاء المركز الخامس عام 2013 في المغرب.

ويواجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، العديد من المعوقات التي تؤثر بالسلب على حظوظ الفريق المصري في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، لاسيما أن الفريق حقق الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

يفتقد موسيماني خدمات النجوم الدوليين محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد شريف وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية، بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021.

كما يغيب عن الأهلي للإصابة كلٌ من: محترفه الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو، وقلب الدفاع المغربي الدولي بدر بانون، بجانب عمار حمدي، وحسام حسن، ومحمد محمود.

في المقابل يشارك مونتيري للمرة الخامسة، وسبق أن احتل المركز الثالث مرتين أيضًا في نسختي 2012 و2019.

ويلعب الفائز من المباراة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,539
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,007

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة