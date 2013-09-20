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حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح

قال: طقس معتدل فجراً على معظم المناطق.. والمؤشرات بين تفاوت وقوة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود السعودية - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود السعودية - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:48 AM

حار نسبياً نهاراً.. "أجواء الأحد" كما يراها "الحصيني": هنا أمطار ورياح

قال: طقس معتدل فجراً على معظم المناطق.. والمؤشرات بين تفاوت وقوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يكون طقس اليوم الأحد حاراً نسبياً نهاراً ومعتدلاً فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أمطار متفاوتة على مرتفعات عسير وجازان وعُمان".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج، ومن حرض حتى القويعية، والحدود السعودية - القطرية، وأجزاءٍ من الغربية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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