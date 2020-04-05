النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية رنية" تُداهم منزلًا شعبيًّا لتخزين منتجات فاسدة مجهزة للبيع في رمضان

"القثامي" لـ"سبق": تم إتلافها بالكامل وإغلاق الموقع.. والنظام سيطبق على المالك

داهمت بلدية محافظة رنية -ممثلة في قسم صحة البيئة- منزلًا شعبيًّا يقوم بممارسة بعض المخالفات الصحية والغذائية، ما بين سوء التخزين الذي وصل لمرحلة العفن وانتهاء الصلاحية، أو كون بعضها مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت المداهمة التي تمت بحضور كل من المحافظ "خالد الرويس"، ورئيس البلدية "عتيق القثامي"، ومدير الشرطة العميد "ياسر الحمياني"، ومدير فرع وزارة التجارة "محمد بن رشيد"، ممارسة العمالة الوافدة إعداد وخلط القهوة، وأنواع المكسرات والحلويات، والزيوت، والمواد الغذائية الفاسدة، ومستحضرات التجميل التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية، وأدوات صناعة العطور المخلطة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رنية "عتيق القثامي" لـ"سبق"، أن الفِرَق الرقابية بقسم صحة البيئة رصدت أحد المنازل الشعبية، وتمت مداهمته، وتم ضبط كميات كبيرة من ماء الورد والزيوت والعطورات والحلويات والبن بأنواعه ومستحضرات تجميل وغيرها من أدوات العطارة مجهولة البيانات والمصدر.

وبيّن القثامي أن مراقبي البلدية ووزارة التجارة لاحظوا ظهور علامات التعفن والفطريات وأدوات منتهية وفاسدة منذ فترة طويلة على الكميات المرصودة في ظل سوء طرق التخزين والحفظ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد؛ استعدادًا لبيعها في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الكميات جميعها مجهولة المصدر، وتم إتلافها بالكامل، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وإغلاق الموقع؛ مضيفًا أنه تم إشعار المالك بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظامًا بحقه.

بلدية محافظة رنية المخالفات الصحية والغذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية رنية" تُداهم منزلًا شعبيًّا لتخزين منتجات فاسدة مجهزة للبيع في رمضان
سبق

داهمت بلدية محافظة رنية -ممثلة في قسم صحة البيئة- منزلًا شعبيًّا يقوم بممارسة بعض المخالفات الصحية والغذائية، ما بين سوء التخزين الذي وصل لمرحلة العفن وانتهاء الصلاحية، أو كون بعضها مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت المداهمة التي تمت بحضور كل من المحافظ "خالد الرويس"، ورئيس البلدية "عتيق القثامي"، ومدير الشرطة العميد "ياسر الحمياني"، ومدير فرع وزارة التجارة "محمد بن رشيد"، ممارسة العمالة الوافدة إعداد وخلط القهوة، وأنواع المكسرات والحلويات، والزيوت، والمواد الغذائية الفاسدة، ومستحضرات التجميل التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية، وأدوات صناعة العطور المخلطة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رنية "عتيق القثامي" لـ"سبق"، أن الفِرَق الرقابية بقسم صحة البيئة رصدت أحد المنازل الشعبية، وتمت مداهمته، وتم ضبط كميات كبيرة من ماء الورد والزيوت والعطورات والحلويات والبن بأنواعه ومستحضرات تجميل وغيرها من أدوات العطارة مجهولة البيانات والمصدر.

وبيّن القثامي أن مراقبي البلدية ووزارة التجارة لاحظوا ظهور علامات التعفن والفطريات وأدوات منتهية وفاسدة منذ فترة طويلة على الكميات المرصودة في ظل سوء طرق التخزين والحفظ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد؛ استعدادًا لبيعها في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الكميات جميعها مجهولة المصدر، وتم إتلافها بالكامل، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وإغلاق الموقع؛ مضيفًا أنه تم إشعار المالك بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظامًا بحقه.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:52 PM

"بلدية رنية" تُداهم منزلًا شعبيًّا لتخزين منتجات فاسدة مجهزة للبيع في رمضان

"القثامي" لـ"سبق": تم إتلافها بالكامل وإغلاق الموقع.. والنظام سيطبق على المالك

A A A
عمر السبيعي - رنية
0
1,719

داهمت بلدية محافظة رنية -ممثلة في قسم صحة البيئة- منزلًا شعبيًّا يقوم بممارسة بعض المخالفات الصحية والغذائية، ما بين سوء التخزين الذي وصل لمرحلة العفن وانتهاء الصلاحية، أو كون بعضها مجهولة المصدر؛ تمهيدًا لبيعها خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت المداهمة التي تمت بحضور كل من المحافظ "خالد الرويس"، ورئيس البلدية "عتيق القثامي"، ومدير الشرطة العميد "ياسر الحمياني"، ومدير فرع وزارة التجارة "محمد بن رشيد"، ممارسة العمالة الوافدة إعداد وخلط القهوة، وأنواع المكسرات والحلويات، والزيوت، والمواد الغذائية الفاسدة، ومستحضرات التجميل التي لا تُصرف إلا بوصفة طبية، وأدوات صناعة العطور المخلطة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رنية "عتيق القثامي" لـ"سبق"، أن الفِرَق الرقابية بقسم صحة البيئة رصدت أحد المنازل الشعبية، وتمت مداهمته، وتم ضبط كميات كبيرة من ماء الورد والزيوت والعطورات والحلويات والبن بأنواعه ومستحضرات تجميل وغيرها من أدوات العطارة مجهولة البيانات والمصدر.

وبيّن القثامي أن مراقبي البلدية ووزارة التجارة لاحظوا ظهور علامات التعفن والفطريات وأدوات منتهية وفاسدة منذ فترة طويلة على الكميات المرصودة في ظل سوء طرق التخزين والحفظ، وعدم توفر الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد؛ استعدادًا لبيعها في شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الكميات جميعها مجهولة المصدر، وتم إتلافها بالكامل، ومصادرة الأدوات المستخدمة، وإغلاق الموقع؛ مضيفًا أنه تم إشعار المالك بالمراجعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نظامًا بحقه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,569
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,909

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة