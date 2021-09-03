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مدرب وحارس الفيحاء.. ومدافع الاتحاد وواعد الشباب يحصدون أولى جوائز الأفضلية

نجح الصربي فوك رازفيتش مدرب نادي الفيحاء، والمصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، والصربي الآخر فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، ومتعب الحربي لاعب نادي الشباب في حصد جوائز الأفضلية لشهر أغسطس للجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس ذهبت لفوك رازفيتش مدرب الفيحاء، فيما حقق أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب، وأحرز فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء جائزة أفضل حارس، وأحرز متعب الحربي لاعب فريق الشباب جائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب وحارس الفيحاء.. ومدافع الاتحاد وواعد الشباب يحصدون أولى جوائز الأفضلية
سبق

نجح الصربي فوك رازفيتش مدرب نادي الفيحاء، والمصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، والصربي الآخر فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، ومتعب الحربي لاعب نادي الشباب في حصد جوائز الأفضلية لشهر أغسطس للجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس ذهبت لفوك رازفيتش مدرب الفيحاء، فيما حقق أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب، وأحرز فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء جائزة أفضل حارس، وأحرز متعب الحربي لاعب فريق الشباب جائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
10:55 PM

مدرب وحارس الفيحاء.. ومدافع الاتحاد وواعد الشباب يحصدون أولى جوائز الأفضلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الصربي فوك رازفيتش مدرب نادي الفيحاء، والمصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، والصربي الآخر فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى نادي الفيحاء، ومتعب الحربي لاعب نادي الشباب في حصد جوائز الأفضلية لشهر أغسطس للجولات الثلاث الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقاً للفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس ذهبت لفوك رازفيتش مدرب الفيحاء، فيما حقق أحمد حجازي مدافع فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب، وأحرز فلاديمير ستويكوفيتش حارس مرمى فريق الفيحاء جائزة أفضل حارس، وأحرز متعب الحربي لاعب فريق الشباب جائزة أفضل لاعب واعد.

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني والذي يضم كلاً من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقاً لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.

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