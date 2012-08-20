أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا. وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24". وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة.

"بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-19 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.



وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:22 PM

"بايدن" وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من لقاح "كورونا" أشار إلى الحاجة لتعزيز مناعتهما ضد الفيروس





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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، أنه وزوجته سيتلقّيان جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لوباء "كوفيد-19" لتعزيز مناعتهما ضد فيروس كورونا.



وقال "بايدن" خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية: "سيحصل كلانا على جرعة تنشيطية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".



وتواصل السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في الولايات المتحدة؛ مما دفع السلطات المختصة إلى السماح بإعطاء جرعة ثالثة للملقحين الذين يعانون من ضعف المناعة.