230 موهوباً وموهوبة من 12 دولة عربية يتأهبون لصناعة المستقبل

موهبة و"الألكسو" تعلنان نتائج النسخة الأولى من "الموهوبون العرب"

أعلنت اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، نتائج النسخة الأولى من مبادرة "الموهوبون العرب"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق الهيلتون بجدة، بحضور الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لـ"موهبة"، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتقدم الدكتور سعود المتحمي الأمين العام "موهبة" بجزيل الشكر للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وزير الثقافة، لرعايته ودعمه لمبادرة "الموهوبون العرب"، مثمناً له وللجنة جهودهم في دعم المبادرات والشراكات مع الجهات الوطنية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، لصقل المزيد من المواهب العربية الناشئة، التي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030 لرفع الكفاءات والطاقات في العالم العربي.

ووجه الشكر للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو والدول الأعضاء، ووزراء التربية والتعليم في الدول المشاركة على دعمهم للمبادرة والحرص على إنجاحها، ورفع مستوى تأثيرها، والإسهام في تحقيق أهدافها وتحقيق التطلعات، وخدمة شعوب الوطن العربي.

وكشف الأمين العام لمؤسسة "موهبة" عن أسماء 230 موهبة عربية حصلوا على أعلى الدرجات في مبادرة "الموهوبون العرب 2021"، يمثلون 12 دولة عربية، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والجمهورية اليمنية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودولة ليبيا، موزعين على فئات ثلاث للطلبة الموهوبين، هي: "موهبة استثنائية"، و"موهوب"، و"موهبة الواعدة".

وقال أمين موهبة: من بين الطلبة الموهوبين المكتشفين 60 موهبة استثنائية، و87 موهوباً، و83 واعداً بالموهبة.

وأضاف أن من بين الموهوبين العرب الذين حققوا أعلى الدرجات: 57 من السعودية، و2 من الإمارات، و30 من سلطنة عمان، و8 من قطر، و34 من البحرين، و12 من فلسطين، و20 من الأردن، و15 من العراق، و2 من اليمن، و15 من تونس، و9 من موريتانيا، و26 من ليبيا.

وأوضح "المتحمي" أن مؤسسة "موهبة" ستقدم حزمة من البرامج لتنمية قدرات الموهوبين العرب المتأهلين في المبادرة وصقل مواهبهم، حيث ستقدم المؤسسة لأصحاب المواهب الاستثنائية عدة برامج رعاية حضورية وعن بعد، تشمل "برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة"، ويتضمن تقديم الإرشاد والاستشارة والتوجيه، وتدريبهم على القيادة، إلى جانب "برنامج موهبة الإثرائي العالمي"، و"برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي"، فيما ستقدم للطلاب المكتشفين في مستوى "موهوب" برامج رعاية تتضمن برنامجي موهبة الإثرائي العالمي، وموهبة الإثرائي الأكاديمي ويحتويان على 75% محتوى علمي، و25% من مهارات القرن الحادي والعشرين.

وستقدم "موهبة" للطلاب المكتشفين في مستوى "الواعد بالموهبة" برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي عن بعد ويحتوي على 75% محتوى علمي، و25% من مهارات القرن الحادي والعشرين.

يذكر أن أمين عام "موهبة" حضر اجتماع الدورة الـ 116 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» التي أقيمت واستضافتها السعودية في مدينة العلا، وأعلن معاليه النتائج للمجلس التنفيذي ولفت إلى أن أعمال الدورة الثانية من مبادرة "الموهوبون العرب 2022" ستنطلق في فبراير المقبل بمشاركة جميع الدول الأعضاء.

من جانبه، قدم مدير عام "الألكسو" محمد ولد أعمر شكره إلى المملكة العربية السعودية، على اهتمامها ودعمها ورعايتها لهذه المبادرة ولجميع الدول المشاركة، وقال: اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكس الاهتمام بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكلها الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيزاً لضمان مستقبل أفضل للأجيال العربية الناشئة في ظل التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، ضمن الاستثمار في رأس المال البشري والموهبة والإبداع".

وأضاف: منظمة "الألكسو" حريصة على التكامل مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للإسهام في نشر الموهبة والإبداع في الوطن العربي بالاستفادة من خبراتها الرائدة.

وأردف: المبادرة تمثل تعزيزاً للشراكة النوعية معها ومع جميع الدول العربية، وتعد خطوة للتوعية بأهمية الموهبة، ودور الموهوبين في بناء المعرفة ودعم التنمية المستدامة بالوطن العربي، وتشجيع ثقافة الموهبة والابتكار.

يذكر أنه تم تدشين مبادرة "الموهوبون العرب" في أبريل 2021 بالشراكة بين مؤسسة "موهبة" ومنظمة "الألكسو"، لتحقيق جملة من الأهداف منها، أبرزها تمكين الموهبة والإبداع كونهم الرافد الأساسي لازدهار العالم العربي، وإيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في الوطن العربي، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبل زاهر، والتأكيد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات، إضافة إلى قيادة حراك علمي لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم العربي.

وتعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين، والإسهام في بناء منظومة للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع كونهما الرافد الأساس لازدهار البشرية، ورسالتها الجلية، نحو إيجاد بيئة محفزة وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، وخلال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 20 عاماً تخطى عطاء موهبة الحدود، بعد أن باتت صاحبة النهج الأكثر شمولاً في العالم في اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين.

وتقدم "موهبة" لطلابها الذين يتم اكتشافهم 20 مبادرةً وبرنامجاً، ضمن رحلة يمرون من خلالها بمختلف التجارب العلمية، بطريقة شيقة ومحفزة، ووفق تجارب عالمية، ويخضعون معها لمراحل تدريبية وتأهيلية، استطاع طلابها الحصول على 456 جائزة دولية، و83 جائزة في معرض آيسف للعلوم والهندسة من بينها 53 في عام 2021 (40 ميدالية، و13 شهادة تقدير).