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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات الصحية في المملكة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن تفصيلاً حيال التطورات المتصلة بالجائحة محليًا ودوليًا وأبرز المؤشرات ذات الصلة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اشتمل على استعراض للرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وسوق العمل، إلى جانب عرض للتقرير الاقتصادي الربعي، متضمنًا أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والدولي، وكذلك أهم التوقعات المستقبلية، والمرئيات والملاحظات وأبرز التحديات.

وقد اطلع المجلس على عرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن أداء الأجهزة الحكومية للربع الأول من العام الجاري 2021م، واشتمل على مساهمة الأجهزة العامة في برامج تحقيق الرؤية، وكذلك أداء مؤشرات الالتزام للأجهزة العامة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية
سبق

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات الصحية في المملكة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن تفصيلاً حيال التطورات المتصلة بالجائحة محليًا ودوليًا وأبرز المؤشرات ذات الصلة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اشتمل على استعراض للرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وسوق العمل، إلى جانب عرض للتقرير الاقتصادي الربعي، متضمنًا أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والدولي، وكذلك أهم التوقعات المستقبلية، والمرئيات والملاحظات وأبرز التحديات.

وقد اطلع المجلس على عرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن أداء الأجهزة الحكومية للربع الأول من العام الجاري 2021م، واشتمل على مساهمة الأجهزة العامة في برامج تحقيق الرؤية، وكذلك أداء مؤشرات الالتزام للأجهزة العامة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:15 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
03:08 AM

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات الصحية في المملكة فيما يخص جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن تفصيلاً حيال التطورات المتصلة بالجائحة محليًا ودوليًا وأبرز المؤشرات ذات الصلة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اشتمل على استعراض للرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وسوق العمل، إلى جانب عرض للتقرير الاقتصادي الربعي، متضمنًا أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والدولي، وكذلك أهم التوقعات المستقبلية، والمرئيات والملاحظات وأبرز التحديات.

وقد اطلع المجلس على عرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن أداء الأجهزة الحكومية للربع الأول من العام الجاري 2021م، واشتمل على مساهمة الأجهزة العامة في برامج تحقيق الرؤية، وكذلك أداء مؤشرات الالتزام للأجهزة العامة.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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