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البريد السعودي "سبل" يُبرم اتفاقية مع "سال" للخدمات اللوجستية

تهدف إلى تحسين عملية نقل البريد من وإلى المملكة

أبرمت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، اليوم، اتفاقية مناولة الإرساليات البريدية والشحنات التجارية الداخلية والدولية الصادرة والواردة عبر المطارات المحلية، مع شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية.

جاء ذلك، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سال" للخدمات اللوجستية، هشام بن عبدالله الحصين.

وقّع الاتفاقية من جانب "سبل" المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل الدكتور فادي بن صالح البحيران، فيما وقّعها من جانب شركة "سال" نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي المهندس ثنيان بن سليمان آل ثنيان.

وتأتي الاتفاقية ضمن حرص البريد السعودي على تقديم الخدمات اللوجستية البريدية التي تحقق من خلالها قيمة مضافة لعملائها والعمل كحلقة وصل بين المملكة العربية السعودية والعالم من خلال تنمية حجم تبادل الصادرات والواردات للإرساليات البريدية والشحنات التجارية بين مؤسسة البريد السعودي "سبل" والبُرُد العالمية ومتاجر التجارة الإلكترونية في المملكة وجميع دول العالم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين عملية نقل البريد من وإلى المملكة، بالتعاون مع المكاتب البريدية العالمية واتحاد البريد العالمي (UPU)، مما يسهم أيضاً في تحسين تجربة العميل وتقليص المدد الزمنية للتوصيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البريد السعودي "سبل" يُبرم اتفاقية مع "سال" للخدمات اللوجستية
سبق

أبرمت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، اليوم، اتفاقية مناولة الإرساليات البريدية والشحنات التجارية الداخلية والدولية الصادرة والواردة عبر المطارات المحلية، مع شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية.

جاء ذلك، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سال" للخدمات اللوجستية، هشام بن عبدالله الحصين.

وقّع الاتفاقية من جانب "سبل" المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل الدكتور فادي بن صالح البحيران، فيما وقّعها من جانب شركة "سال" نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي المهندس ثنيان بن سليمان آل ثنيان.

وتأتي الاتفاقية ضمن حرص البريد السعودي على تقديم الخدمات اللوجستية البريدية التي تحقق من خلالها قيمة مضافة لعملائها والعمل كحلقة وصل بين المملكة العربية السعودية والعالم من خلال تنمية حجم تبادل الصادرات والواردات للإرساليات البريدية والشحنات التجارية بين مؤسسة البريد السعودي "سبل" والبُرُد العالمية ومتاجر التجارة الإلكترونية في المملكة وجميع دول العالم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين عملية نقل البريد من وإلى المملكة، بالتعاون مع المكاتب البريدية العالمية واتحاد البريد العالمي (UPU)، مما يسهم أيضاً في تحسين تجربة العميل وتقليص المدد الزمنية للتوصيل.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
07:44 PM

البريد السعودي "سبل" يُبرم اتفاقية مع "سال" للخدمات اللوجستية

تهدف إلى تحسين عملية نقل البريد من وإلى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرمت مؤسسة البريد السعودي "سبل"، اليوم، اتفاقية مناولة الإرساليات البريدية والشحنات التجارية الداخلية والدولية الصادرة والواردة عبر المطارات المحلية، مع شركة "سال" السعودية للخدمات اللوجستية.

جاء ذلك، بحضور رئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" المهندس آنف بن أحمد أبانمي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سال" للخدمات اللوجستية، هشام بن عبدالله الحصين.

وقّع الاتفاقية من جانب "سبل" المشرف العام على الشؤون الاستراتيجية والتشغيل الدكتور فادي بن صالح البحيران، فيما وقّعها من جانب شركة "سال" نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاتصال المؤسسي المهندس ثنيان بن سليمان آل ثنيان.

وتأتي الاتفاقية ضمن حرص البريد السعودي على تقديم الخدمات اللوجستية البريدية التي تحقق من خلالها قيمة مضافة لعملائها والعمل كحلقة وصل بين المملكة العربية السعودية والعالم من خلال تنمية حجم تبادل الصادرات والواردات للإرساليات البريدية والشحنات التجارية بين مؤسسة البريد السعودي "سبل" والبُرُد العالمية ومتاجر التجارة الإلكترونية في المملكة وجميع دول العالم.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين عملية نقل البريد من وإلى المملكة، بالتعاون مع المكاتب البريدية العالمية واتحاد البريد العالمي (UPU)، مما يسهم أيضاً في تحسين تجربة العميل وتقليص المدد الزمنية للتوصيل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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