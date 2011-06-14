النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين

"أرامكو" تخصّص صفحة إلكترونية للاطلاع على أحد التغيرات في الأسعار

تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين
سبق

تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
02:53 PM

تعرَّف على ماذا تعني "المراجعة الدورية" لأسعار الوقود .. وعوامل تأثر سعر البنزين

"أرامكو" تخصّص صفحة إلكترونية للاطلاع على أحد التغيرات في الأسعار

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
368

تعني المراجعة الدورية لأسعار الوقود، بأن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وتعد هذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

مع العلم أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالمياً.

ووفرت "أرامكو السعودية" للمهتمين رابطاً يمكّنهم من الاطلاع على أحدث التغيرات في أسعار الوقود بموقع "أرامكو" على الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,700
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,535
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,463
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,351

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة