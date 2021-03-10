بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي
استغرقت 3 أيام من المشاورات
منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.
مجلس النواب الليبي
بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-10
منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:47 PM
اخر تعديل
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:00 PM
بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي
استغرقت 3 أيام من المشاورات
منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.