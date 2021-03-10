النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

استغرقت 3 أيام من المشاورات

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.

مجلس النواب الليبي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي
سبق

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
02:47 PM
اخر تعديل
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
03:00 PM

بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

استغرقت 3 أيام من المشاورات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
77

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,085
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,230

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة