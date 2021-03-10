بعد تأجيل وتمديد.. حكومة "الدبيبة" تحوز ثقة البرلمان الليبي

استغرقت 3 أيام من المشاورات

منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد 3 أيام المشاورات، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان البرلمان الليبي قد قرر، الاثنين الماضي، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء، لكنه مدد أمس مشاورات منح الثقة ليوم ثالث.