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"مدني نجران" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر

رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.

مدني نجران الأرصاد حالة الطقس أمطار

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"مدني نجران" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر
سبق

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
09:57 AM

"مدني نجران" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر

رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.

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