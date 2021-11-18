"مدني نجران" تتفاعل مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى الحيطة والحذر

رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

تفاعلت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، مع تنبيه "الأرصاد" داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، تستمر حتى الساعة الـ 11:30 مساءً.