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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

لبنان: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة التراكمية إلى 1191

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 16 من المُقيمين المُخالطين لوافدين، وثلاثة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.

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لبنان: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 16 من المُقيمين المُخالطين لوافدين، وثلاثة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
05:26 PM

لبنان: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة التراكمية إلى 1191

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 16 من المُقيمين المُخالطين لوافدين، وثلاثة من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1191 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 1837 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء المخبري إلى 708 حالات.

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