أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي. وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني. وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية. ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa .

"تقنية مكة" تطرح مقاعد شاغرة للحصول على الدبلوم.. للمواطنين والمقيمين هادي العصيمي سبق 2020-11-21 أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي.



وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني.



وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية.



ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa.





21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 03:07 PM

"تقنية مكة" تطرح مقاعد شاغرة للحصول على الدبلوم.. للمواطنين والمقيمين للحاصلين على شهادة الثانوية للقبول في أقسام الكهرباء والميكانيكية والحاسب





A A A





1 مشاركة

أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي.



وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني.



وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية.



ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa.



