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"تقنية مكة" تطرح مقاعد شاغرة للحصول على الدبلوم.. للمواطنين والمقيمين

للحاصلين على شهادة الثانوية للقبول في أقسام الكهرباء والميكانيكية والحاسب

أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي.

وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني.

وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية.

ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa.

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"تقنية مكة" تطرح مقاعد شاغرة للحصول على الدبلوم.. للمواطنين والمقيمين
سبق

أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي.

وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني.

وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية.

ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
03:07 PM

"تقنية مكة" تطرح مقاعد شاغرة للحصول على الدبلوم.. للمواطنين والمقيمين

للحاصلين على شهادة الثانوية للقبول في أقسام الكهرباء والميكانيكية والحاسب

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
171

أعلن مركز خدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية التقنية بمكة المكرمة عن توفر مقاعد شاغرة محدودة لشريحة المجتمع كاملة من مواطنين ومقيمين للتقديم على الدبلوم التطبيقي المسائي.

وتشمل التخصصات المطروحة: "قسم التقنية الكهربائية تخصص تقنية القوى الكهربائية، وقسم تقنية ميكانيكية تخصص محركات ومركبات، وقسم تقنية الحاسب تخصص الشبكات والدعم الفني.

وحددت كلية التقنية الشروط التالية: شهادة ثانوية فقط بدون النظر للعمر، وتاريخ الشهادة والجنسية.

ونوهت إلى أنه ونظرًا لمحدودية المقاعد، فسيتم التواصل من يوم الأحد ٧ ربيع الثاني على هاتف مركز الأعمال لخدمة المجتمع والتطوير المستمر بالكلية 0555051973، ودفع رسوم الحجز: Https://ctc.tvtc.gov.sa.

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