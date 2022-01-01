مشروع تصريف السيول بشارع 64 ينجح في منع تجمعات مياه الأمطار

أمانة العاصمة المقدسة تباشر مهامها

شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تركزت غزارتها على الأحياء الشرقية منها، وتسببت في حدوث تجمعات للمياه في عدد من المواقع، وتعطُّل بعض المركبات، وجريان مجاري السيول في الراشدية والشرائع، فيما نجح مشروع تصريف السيول بشارع 64 بمنع أي تجمعات لمياه الأمطار رغم غزارتها، كما شرعت معدات أمانة العاصمة المقدسة بسحب تجمعات المياه على الفور.

آليات الدفاع المدني تمركزت في عدد من المواقع بآلياتها تجر بعضًا منها قوارب مياه في حال دعت الحاجة إلى استخدامها، فيما انتشرت دوريات المرور في عدد من الطرق مستخدمة الأضواء التحذيرية.

وتسببت الأمطار في تداخل بعض الإشارات دون أن تؤثر على تنظيم حركة المرور، وإنما تم تعليق الضوء الأصفر في عدد منها في مخططات الشرائع، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.