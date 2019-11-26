"جوجل" تفاجئ الجميع بنظام "استباقي" جديد .. تعرَّف عليه

يساعد على إنجاز عدد من الأمور التي كانت تحتاج إلى وقت للتعرف عليها

فاجأت شركة "جوجل" جميع مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" بمنظومة استباقية جديدة، توفر كثيراً من الوقت على مستخدمي الهواتف الذكية.

وأعلنت "جوجل" إطلاقها نمطاً جديداً أطلقت عليه اسم "آمبشينت مود"، الذي يدعم تشغيل "مساعد جوجل الذكي" على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

وسيتوافق وضع "آمبشينت مود" (Ambient Mode) للعمل على نظام تشغيل "أندرويد أوريو 8.0" وما هو أعلى.

ويعمل الوضع الجديد على "أندرويد" على تفاعل "مساعد جوجل الذكي" محيط المستخدم، وتقديم معلومات استباقية مفيدة له، متعلقة بالتوقيت الذي قد يصل إلى عمله، حالة الطقس خارج المنزل، وما إلى ذلك من معلومات.

وقال آرفيند تشاندرابو؛ مدير منتجات مساعد جوجل الذكي، في مقطع فيديو إن الهدف من الوضع الجديد أن يساعد المستخدم على إنجاز عدد من الأمور، التي كان يحتاج إلى وقت أطول للتعرف عليها.

وأوضحت "جوجل" أنها بدأت فعلياً بطرح وضع "آمبشيند مود" في هواتف "شاومي" و"نوكيا" العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، وستصل إلى أجهزة تلك الهواتف كافة خلال أسبوعين فقط، وستبدأ في وقت لاحق بإمداد باقي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" بتحديث يشغل هذا النمط على هواتفهم.