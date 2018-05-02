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البحرين تؤكد دعمها لقرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران

بسبب دعم حليفها حزب الله للبوليساريو عسكريًّا

أجرى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمملكة البحرين، اتصالاً هاتفيًّا اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أكد خلاله دعم مملكة البحرين التام لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إيران تقوم بتوفير الدعم والتمويل والإسناد لأعداء المملكة المغربية، وأعداء الأمة العربية، بما يفرض موقفًا عربيًّا وتحركًا جماعيًّا للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيقاف محاولاتها الرامية لنشر العنف والفوضى، وتهديد الأمن القومي العربي. مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية، والداعم لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي عن شكره وتقديره لموقف البحرين الأخوي الداعم للمملكة المغربية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

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البحرين تؤكد دعمها لقرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران
سبق

أجرى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمملكة البحرين، اتصالاً هاتفيًّا اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أكد خلاله دعم مملكة البحرين التام لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إيران تقوم بتوفير الدعم والتمويل والإسناد لأعداء المملكة المغربية، وأعداء الأمة العربية، بما يفرض موقفًا عربيًّا وتحركًا جماعيًّا للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيقاف محاولاتها الرامية لنشر العنف والفوضى، وتهديد الأمن القومي العربي. مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية، والداعم لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي عن شكره وتقديره لموقف البحرين الأخوي الداعم للمملكة المغربية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
12:12 AM

البحرين تؤكد دعمها لقرار المغرب قطع علاقاتها مع إيران

بسبب دعم حليفها حزب الله للبوليساريو عسكريًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أجرى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية بمملكة البحرين، اتصالاً هاتفيًّا اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أكد خلاله دعم مملكة البحرين التام لقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن إيران تقوم بتوفير الدعم والتمويل والإسناد لأعداء المملكة المغربية، وأعداء الأمة العربية، بما يفرض موقفًا عربيًّا وتحركًا جماعيًّا للتصدي لكل أشكال التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإيقاف محاولاتها الرامية لنشر العنف والفوضى، وتهديد الأمن القومي العربي. مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية، والداعم لمبادرتها الخاصة بالحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي عن شكره وتقديره لموقف البحرين الأخوي الداعم للمملكة المغربية، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

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