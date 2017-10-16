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"الجوازات" تفتح باب القبول على رتبة "جندي" للرجال للتعيين بجميع المناطق

استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف" بدايةً من يوم الأحد القادم

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21/ 2/ 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1441هـ، وذلك على الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.

الجوازات وظائف

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"الجوازات" تفتح باب القبول على رتبة "جندي" للرجال للتعيين بجميع المناطق
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21/ 2/ 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1441هـ، وذلك على الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
03:17 PM

"الجوازات" تفتح باب القبول على رتبة "جندي" للرجال للتعيين بجميع المناطق

استقبال الطلبات عبر بوابة "أبشر- التوظيف" بدايةً من يوم الأحد القادم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
9,418

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات (رجال) على رتبة (جندي) للتعيين عليها في مناطق المملكة.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21/ 2/ 1441هـ وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 25/ 2/ 1441هـ، وذلك على الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa/wps/portal/departments/jobs/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziDTxNTDwMTYy83YPdDA0c3QJMnMwsjA0NLM31w1EVGJgGORs4mpmFupuYBRmY-BjqRxGlHwdwNCBSP24FUfiND9ePQrXCINjXEWiCh5uLl5G5gYG7MYYCTC8SsqQgNzQ0wiDTEwCkR_fA/dz/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzROV3FpQSEhL2Fy/.

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