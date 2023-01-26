في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.. "مصر" تواجه "كوت ديفوار "

الفائز يواجه المنتخب المغربي

يواجه منتخب مصر، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب كوت ديفوار في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون حالياً، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل.



وتأهل منتخب مصر لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على السودان وغينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا.

وتأهل منتخب كوت ديفوار بعد تصدره المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط عقب فوزه على الجزائر وغينيا وتعادل مع سيراليون.

ويشهد ‏تاريخ لقاءات المنتخبين تفوقاً للمنتخب المصري، حيث التقى منتخب مصر مع نظيره الإيفواري في 16 مباراة، فازت مصر في 10 مباريات، وخسرت في 4، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.