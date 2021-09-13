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بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب

أكد أنها سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب وخاضت معارك دامية

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.

جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.

وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.

وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب
سبق

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.

جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.

وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.

وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
06:46 PM

بالفيديو.. سياسي كويتي: المملكة بريئة من 11 سبتمبر لأنها تحارب الإرهاب

أكد أنها سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب وخاضت معارك دامية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,558

أكد الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية من دولة الكويت الدكتور عايد المناع أن السعودية بريئة تماماً من حادثة 11 سبتمبر؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها، ولا على مصلحتها إطلاقاً، مشيداً بجهود المملكة في التصدي للإرهاب ومكافحته بكل الجوانب.

جاء ذلك خلال استضافته على قناة "سعودي 24" الفضائية عبر برنامج "ما وراء الحدث"، حيث قال: إن كل من لديه عقل يدرك أن السعودية لا يمكن أن تُقدِم على مثل هذا النوع من الهجمات الارهابية ولا تؤيده، مشيراً إلى أن السعودية تحارب هذه الأحداث؛ لأنها أكثر المتضررين من الإرهاب.

وأضاف "المناع" أن المملكة سبقت أمريكا وغيرها في التصدي للإرهاب، وخاضت معارك دامية، وقدّمت أرواحاً في سبيل ذلك، ويحتاج إلى تحقيق أكثر، وكيف لطائرة أن تسير فوق مدن دون رقابة.

وختم: لا شك أن السعودية بريئة تماماً من هذه الحادثة؛ لأن هذا ليس من أخلاقها ولا من سلوكها ولا على مصلحتها إطلاقاً، وبالتالي الحاقدون والذين ينظرون لهذه المنطقة وللسعودية بنظرة غير ودية ودونية وحاسدة هم من يتهمون المملكة في ذلك.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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