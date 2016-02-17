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بالفيديو.."الدويش" لـ"يا هلا بالعرفج": أنا أول كاتب يهتف له الجمهور.. والنصر يحتاج لإدارة خبيرة

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع الكاتب "محمد الدويش"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، كما تحدث عن السبب الذي جعل جمهور النصر يهتف باسمه في المدرجات، وعن خلافه مع إدارة الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-. أما الآن فالنصر ينقصه إدارة خبيرة، تعرف كيف تتعامل نفسيًّا وإداريًّا وإعلاميًّا مع اللاعبين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لحديث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر التواصل الحكومي، وقد كان الجزء الأكبر من الحديث عن فكرة التوطين، وأن أهم أهدافها يتمثل في أن تكون السعودية من ضمن أفضل عشرين دولة في كفاءة سوق العمل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مت فارغًا" للمؤلف "تود هنري"، وترجمه "عمر فايد"، وتحدث من خلاله عن فكرة تسمية الكتاب بهذا الاسم. أما قراءة الكتاب، وتقديم نبذة عن محتواه، فقدمهما الإعلامي "محمد الشقاء".

وفي سياق سيرة وتر تحدَّث الناقد الفني "يحيى محمد زريقان" عن قصة سرقة لحن أغنية "بلادي بلادي" للملحن "سراج عمر" -رحمه الله-.

أحمد العرفج يا هلا بالعرفج محمد الدويش النصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.."الدويش" لـ"يا هلا بالعرفج": أنا أول كاتب يهتف له الجمهور.. والنصر يحتاج لإدارة خبيرة
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع الكاتب "محمد الدويش"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، كما تحدث عن السبب الذي جعل جمهور النصر يهتف باسمه في المدرجات، وعن خلافه مع إدارة الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-. أما الآن فالنصر ينقصه إدارة خبيرة، تعرف كيف تتعامل نفسيًّا وإداريًّا وإعلاميًّا مع اللاعبين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لحديث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر التواصل الحكومي، وقد كان الجزء الأكبر من الحديث عن فكرة التوطين، وأن أهم أهدافها يتمثل في أن تكون السعودية من ضمن أفضل عشرين دولة في كفاءة سوق العمل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مت فارغًا" للمؤلف "تود هنري"، وترجمه "عمر فايد"، وتحدث من خلاله عن فكرة تسمية الكتاب بهذا الاسم. أما قراءة الكتاب، وتقديم نبذة عن محتواه، فقدمهما الإعلامي "محمد الشقاء".

وفي سياق سيرة وتر تحدَّث الناقد الفني "يحيى محمد زريقان" عن قصة سرقة لحن أغنية "بلادي بلادي" للملحن "سراج عمر" -رحمه الله-.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:36 PM

بالفيديو.."الدويش" لـ"يا هلا بالعرفج": أنا أول كاتب يهتف له الجمهور.. والنصر يحتاج لإدارة خبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع الكاتب "محمد الدويش"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي، كما تحدث عن السبب الذي جعل جمهور النصر يهتف باسمه في المدرجات، وعن خلافه مع إدارة الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله-. أما الآن فالنصر ينقصه إدارة خبيرة، تعرف كيف تتعامل نفسيًّا وإداريًّا وإعلاميًّا مع اللاعبين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لحديث معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مؤتمر التواصل الحكومي، وقد كان الجزء الأكبر من الحديث عن فكرة التوطين، وأن أهم أهدافها يتمثل في أن تكون السعودية من ضمن أفضل عشرين دولة في كفاءة سوق العمل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "مت فارغًا" للمؤلف "تود هنري"، وترجمه "عمر فايد"، وتحدث من خلاله عن فكرة تسمية الكتاب بهذا الاسم. أما قراءة الكتاب، وتقديم نبذة عن محتواه، فقدمهما الإعلامي "محمد الشقاء".

وفي سياق سيرة وتر تحدَّث الناقد الفني "يحيى محمد زريقان" عن قصة سرقة لحن أغنية "بلادي بلادي" للملحن "سراج عمر" -رحمه الله-.

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