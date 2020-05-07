القيادة تهنئ رئيس مجلس الوزراء العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته

أعربت عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق.

وقال الملك المفدى: "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا؛ أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس لمجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في جمهورية العراق؛ أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات للعراق وشعبه الشقيق بالمزيد من النماء والاستقرار".