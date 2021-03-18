سوق السفر بدبي.. تعافي القطاع حول العالم بنسبة 50%

تزايد وتيرة الطلبات للسفر بعد عملية طرح اللقاح وتوزيعه

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة يوغوف مع ريد إكزيبيشنز الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي؛ أن المبلغ الذي ينفقه المسافرون في الشرق الأوسط على السفر الترفيهي الدولي سيبدأ في تجاوز مستويات 2019 قبل مرحلة جائحة كوفيد-19 في أقل من 3 سنوات.

وتعليقاً على ذلك: قالت مديرة معرض سوق السفر العربي دانييل كورتيس: "في عام 2019 كان الإنفاق على السفر الترفيهي الدولي في الشرق الأوسط كبيرًا؛ حيث كان يمثل ما نسبته 47% من إجمالي ميزانية السفر، مقارنة بـ37% على السفر الترفيهي المحلي، و8% على كل من السفر الدولي والمحلي على التوالي، أما في عام 2020 فقد كان الإنفاق على السفر الترفيهي الدولي 20% فقط من المبلغ الذي تم إنفاقه قبل عام.

وأضافت: مع ذلك فإن الإنفاق هذا العام 2021 سيتعافى إلى حوالي 50% مقارنة بعام 2019، وسترتفع النسبة إلى 75% في عام 2022، ومن ثم إلى 95% في عام 2023 حتى عام 2024، عندما سيتجاوز الإنفاق في هذا القطاع مستويات ما قبل مرحلة جائحة كوفيد-19 بنسبة تصل إلى 10%.

وسيقام معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021.

ووفقاً لآخر وأحدث استطلاع قامت بإجرائه شركة توريزم إيكونوميكس وشركتها الأم أكسفورد إيكونوميكس؛ فقد ساهمت عملية طرح اللقاح وتوزيعه واستعادة عجلة التوظيف والتخفيف من قيود السفر في تسريع عملية التعافي والانتعاش والعودة إلى النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.6% هذا العام.

ويؤكد المختصون أن هذا يعتبر أسرع انتعاش اقتصادي حدث منذ 40 عامًا؛ حيث شكلت المساهمة الإجمالية لصناعة السفر والسياحة في عام 2019 ما نسبته 10.4% من إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم؛ مما يدعو إلى تسليط الضوء على أهميتها الكبيرة ودورها البارز في انتعاش الاقتصاد العالمي.