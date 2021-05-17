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‫ "الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات

في حال حصول القادم إلى المملكة عليها يعد محصناً

‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.

وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫ "الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات
سبق

‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.

وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:51 PM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:46 AM

‫ "الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات

في حال حصول القادم إلى المملكة عليها يعد محصناً

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
15,228

‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.

وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.

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