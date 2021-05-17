‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا. وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.

‫ "الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات عبدالله البرقاوي سبق 2021-05-17 ‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.



وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 11:51 PM

اخر تعديل 18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442 04:46 AM

‫ "الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات في حال حصول القادم إلى المملكة عليها يعد محصناً





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‬أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.



وقالت:‏ في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.



وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.