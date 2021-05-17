أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.
وقالت: في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.
"الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات
في حال حصول القادم إلى المملكة عليها يعد محصناً
أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.
وقالت: في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.
أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.
"الصحة": لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة 4 لقاحات
في حال حصول القادم إلى المملكة عليها يعد محصناً
أكدت الصحة من خلال حسابها 937 أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة أربعة لقاحات فقط وهي استرازينيكا، فايزر، جونسون آند جونسون، موديرنا.
وقالت: في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبهذا الإعلان يعد الحاصل على هذه اللقاحات من القادمين إلى المملكة، شخصاً محصّناً.