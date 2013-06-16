المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور

اللجنة المختصة حصرت أكثر من 100 منزل متضرر في ربيع الأول الماضي

تساءل عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت، مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة، فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.