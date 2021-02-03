النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

6 أيام.. "الزعاق": اليوم أول "بذرة الست"

تزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تُزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية، وتكون ذات جودة عالية؛ حيث سُمّيت بـ"الست"؛ لأن مدتها ستة أيام.

يُذكر أن "بذرة الست" هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول العقارب، والمجموع 6 أيام؛ حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

الدكتور خالد الزعاق موسم بذرة الست

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
6 أيام.. "الزعاق": اليوم أول "بذرة الست"
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تُزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية، وتكون ذات جودة عالية؛ حيث سُمّيت بـ"الست"؛ لأن مدتها ستة أيام.

يُذكر أن "بذرة الست" هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول العقارب، والمجموع 6 أيام؛ حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
01:55 PM

6 أيام.. "الزعاق": اليوم أول "بذرة الست"

تزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,876

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم أول موسم بذرة الست، وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تُزرع فيها جميع النباتات صيفية كانت أم شتوية، وتكون ذات جودة عالية؛ حيث سُمّيت بـ"الست"؛ لأن مدتها ستة أيام.

يُذكر أن "بذرة الست" هي الأيام الوحيدة التي تختص بزراعة جميع المحاصيل الزراعية سواء كانت صيفية أم شتوية، 3 أيام من آخر الشبط، و3 أيام من أول العقارب، والمجموع 6 أيام؛ حيث يقوم المزارعون بتجهيز الأرض وإعدادها على 3 طرق لتتقبل موسم بذرة الست.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,787
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,342
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة