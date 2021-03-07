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"السُّلمي: "الشورى البحريني" سجل موقفاً مقدراً فيَ رفض المساس بسيادة المملكة

قال إن البيان أكد الدور البارز للقيادة السعودية في إرساء قواعد الأمن بالمنطقة والعالم

قدم نائب رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي شكره الجزيل لمجلس الشورى بمملكة البحرين على البيان الذي أصدره اليومَ الأحد والذي تضمن رفض الإساءة والمساس بسيادة ومكانة المملكة العربية السعودية، مشيراً أنه هو موقف مقدر من مجلس الشورى البحريني تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نوه بمضامين البيان الذي أصدره مجلس الشورى بمملكة البحرين اليوم والذي أكد على الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيده الله، في إرساء قواعد الأمن, والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول.

وأوضح السلمي أن هذا البيان الذي صدر من مجلس الشورى البحريني يعد موقفاً مقدراً من المجلس تجاه المملكة العربية السعودية ورفضه التام لمن يحاول المساس بقيادة ومكانة المملكة، رافعاً الشكر والثناء للمجالس والبرلمانات العربية والإسلامية التي أصدرت بيانات عبرت عن رفضها المساس بأمن ومقدرات المملكة.

وفي ختام تصريحه دعا -المولى عز وجل- بأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه, وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السُّلمي: "الشورى البحريني" سجل موقفاً مقدراً فيَ رفض المساس بسيادة المملكة
سبق

قدم نائب رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي شكره الجزيل لمجلس الشورى بمملكة البحرين على البيان الذي أصدره اليومَ الأحد والذي تضمن رفض الإساءة والمساس بسيادة ومكانة المملكة العربية السعودية، مشيراً أنه هو موقف مقدر من مجلس الشورى البحريني تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نوه بمضامين البيان الذي أصدره مجلس الشورى بمملكة البحرين اليوم والذي أكد على الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيده الله، في إرساء قواعد الأمن, والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول.

وأوضح السلمي أن هذا البيان الذي صدر من مجلس الشورى البحريني يعد موقفاً مقدراً من المجلس تجاه المملكة العربية السعودية ورفضه التام لمن يحاول المساس بقيادة ومكانة المملكة، رافعاً الشكر والثناء للمجالس والبرلمانات العربية والإسلامية التي أصدرت بيانات عبرت عن رفضها المساس بأمن ومقدرات المملكة.

وفي ختام تصريحه دعا -المولى عز وجل- بأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه, وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:17 PM

"السُّلمي: "الشورى البحريني" سجل موقفاً مقدراً فيَ رفض المساس بسيادة المملكة

قال إن البيان أكد الدور البارز للقيادة السعودية في إرساء قواعد الأمن بالمنطقة والعالم

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عبدالله العنزي - الرياض
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قدم نائب رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي شكره الجزيل لمجلس الشورى بمملكة البحرين على البيان الذي أصدره اليومَ الأحد والذي تضمن رفض الإساءة والمساس بسيادة ومكانة المملكة العربية السعودية، مشيراً أنه هو موقف مقدر من مجلس الشورى البحريني تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، جاء ذلك عبر تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث نوه بمضامين البيان الذي أصدره مجلس الشورى بمملكة البحرين اليوم والذي أكد على الدور البارز والمحوري للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان أيده الله، في إرساء قواعد الأمن, والاستقرار في المنطقة والعالم، ونشر التعايش والسلام والاحترام المتبادل بين الدول.

وأوضح السلمي أن هذا البيان الذي صدر من مجلس الشورى البحريني يعد موقفاً مقدراً من المجلس تجاه المملكة العربية السعودية ورفضه التام لمن يحاول المساس بقيادة ومكانة المملكة، رافعاً الشكر والثناء للمجالس والبرلمانات العربية والإسلامية التي أصدرت بيانات عبرت عن رفضها المساس بأمن ومقدرات المملكة.

وفي ختام تصريحه دعا -المولى عز وجل- بأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه, وأن يديم الأمن والأمان على بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

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